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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

便當店老闆跪求疫苗　他怒批「不合格政府」…列超狂妄這些事

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

國內三級警戒超過1個月，餐廳業者苦不堪言。一名高雄便當店業者在媒體面前下跪，央求政府「我跟你拜託，我要疫苗啦」，講到快要哭出來。對此，資深媒體人黃暐瀚痛批「讓人民下跪的政府，是不及格的」，並列出蔡政府防疫期間態度狂妄的幾件事。

黃暐瀚28日在臉書表示，看到便當店老闆下跪，他的心揪成一團，擔心染疫、擔心打不到疫苗、擔心沒了工作，還擔心下個月房租，此刻台灣人，面臨空前的疫情壓力，擔心的事情太多，政府卻無法安民心，民眾又急又慌，只好下跪，「話說重一點，讓人民下跪的政府，是不及格的」。

黃暐瀚接著一一點出，蔡政府太有自信的表現。他首先指出，去年2月口罩不夠，指揮中心拍宣傳片，提醒大家，搭捷運不用戴口罩，當時疫情不嚴重，但不戴口罩難道會比有戴，來得更安全？為什麼還要特別拍個影片，提醒大家不用戴？說穿了，是因為當時，口罩不足。

黃暐瀚再指，去年8月，許多專家跟政治領袖呼籲「入境普篩」，陳時中悍然拒絕，被媒體問「世界各國都這麼做」時，陳時中苦笑說道「我們做得好的，為什麼要去學那些做不好的」結果此刻台灣開始入境普篩。

黃暐瀚提到，去年一整年的疫情，讓台灣民眾鬆懈，更讓台灣的官員自信，甚至自大，陳時中曾狂言「台灣人用氣質打敗病毒」，國民黨立委吳斯懷提醒疫苗採購，千萬不要買到沒拿到的時候，陳時中還說「以現在的情況，應該是說，世界怎麼跟得上台灣啦」，當時吳斯懷搖頭表示「當內閣官員太過自信的時候，是國家的危機」，言猶在耳，一語成讖。

黃暐瀚提及，上述這些都已經過去了，逝者已矣，來者可追，過去狂妄自信，現在若能改變態度，務實防疫，也就好了，但5月中旬疫情警戒，台灣卻沒有想要增加購買國際疫苗，6月之後，Delta病毒肆虐全球，新北市長侯友宜三度呼籲入境普篩，以免Delta病毒闖入台灣，沒想到指揮中心依舊不理不睬，連慈濟買BNT疫苗，都被陳時中以「太多會有困擾」一度婉拒，後來民意炸鍋，才由總統蔡英文出面視訊證嚴上人，化解民怨。

黃暐瀚直言，「到底，我們現在的政府，跟防疫團隊，是怎麼了？」可以不要理會在野黨的批評，也可以繼續對抗中國大陸對台灣的施壓，但解決人民眼前的痛苦，是政府的責任，加買美國的Moderna，購買美國的Novavax，有問題嗎？政府遲遲不肯去買，眼睜睜看人民痛苦下跪，這樣的政府，到底怎麼了？

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