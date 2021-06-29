黃曙光無緣國防部長因為她？　黃珊珊：有這樣的哥哥很驕傲

▲黃珊珊、黃曙光。（合成圖／翻攝黃珊珊臉書、ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

參謀總長黃曙光上將將在6月底屆齡退伍。台北市副市長黃珊珊29日難得感性大談二哥黃曙光，除了恭喜黃曙光榮退，也回應外界質疑黃曙光是否升遷與她有關的這件事，她強調兩人出生在單純的軍人家庭，彼此在自己的崗位上不斷的努力，盡自己的本分。

黃曙光主導蔡政府潛鑑國造計畫，被各界看好可望接任國防部長，按照三軍輪調不成文規定，海軍高廣圻、空軍馮世寬、陸軍顏德發都擔任過國防部長，隸屬海軍的黃曙光原被視為國防部長熱門人選，最後榜上無名，被外界揣測與黃珊珊未來可能與民進黨競爭下任台北市長有關。

對此，黃珊珊表示，過去傳聞哥哥是因為她才得以升官，但也因為她才無法更上一層樓，「我何德何能可以影響國家重要將領的職務？我和哥哥都是在自己的崗位上不斷的努力，盡自己的本分，如果只想靠關係或投機、沒有本事，就算天上掉下位子，也接不住吧！恭喜二哥榮退，恭喜嫂嫂撿回老公！恭喜媽媽不用再擔心啦！」

黃曙光6月底屆齡退伍，參謀總長的職缺由陸軍司令陳寶餘上將調任。黃曙光兼任潛艦小組召集人，是潛艦國造重要推手之一。蔡英文在黃曙光退伍前，於本月24日頒授「二等寶鼎勳章」，肯定他讓國艦國造如期如質進行，以及國防戰力改革有突破性的進展。

黃珊珊指出，前總統陳水扁執政時，哥哥升上少將，前總統馬英九執政時，哥哥升上中將，總統蔡英文執政時哥哥升上將，並升任海軍司令，之後又接任參謀總長，剛升將軍的時候，最高興的就是爸爸和媽媽，出將入相，光耀門楣，真的是祖上積德才有這福份。

黃珊珊表示，哥哥黃曙光6月底就要從軍職退伍，當了一輩子軍人，最後從參謀總長的軍職最高職務光榮退伍，「我真的很以他為榮！雖然我們兄妹很少互相稱讚，也很少見面說話」。

黃珊珊透露，跟哥哥差12歲，兩人都屬雞，在家裡很會鬥，自己是倔強的妹妹，哥哥說什麼就是不聽，從小不知道吵過多少架，也打過架，「哈哈，但這哥哥反而很忍受我，我出社會工作、選舉、從政，他從來沒有干涉我，也從來沒有過問我做些甚麼，反正我們就是很倔強的兩個人，不太像兄妹，比較像兄弟！」

黃珊珊提到，哥哥第一次升將軍時，她也很高興，軍人最重要的就是榮譽，保家衛國，「他為國家做了很多事，我有這樣的哥哥，真的很驕傲！雖然我以前從來不會說出來！」在哥哥沒升上將之前，沒人知道他是她的哥哥，他們來自一個單純的軍人家庭，父母在民國38年到台灣，6個兄弟姊妹有4位從軍，沒有顯赫的背景，只能靠自己努力，現在光榮退伍，終於可以陪嫂嫂過一點正常生活了，「其實他真的太累太拚了！」

▲黃曙光屆齡退伍，蔡英文頒授二等寶鼎勳章。（圖／總統府提供）

