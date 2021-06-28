前《蘋果日報》主筆曾探視黎智英　離港「押送上銬」新畫面曝光

▲馮偉光雙手反鎖上銬 。（圖／香港01）

記者任以芳／綜合報導

前《蘋果日報》主筆馮偉光(筆名盧峯)昨27日在香港機場，準備出境時被機場港警扣查。香港《01》最新消息指出，今凌晨（28日)近3點多，馮偉光雙手反鎖上銬，押離機場警署，被帶去沙田一處民宅搜索，逗留約半小時後，再由探員押走，經西隧駛往灣仔警察總部。

香港《01》報導指出，26年歷史的香港《蘋果日報》於本月24日停刊，此前警方先後拘捕壹傳媒5名高層及主筆楊清奇（筆名：李平）。及至周日（27日）晚上，再有《蘋果日報》編採人員被捕。前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），據悉在香港國際機場準備離港前往英國期間，被警方國安處拘捕。

▲香港《蘋果日報》前主筆馮偉光離境時被逮補 。（圖／香港01）

報導稱，盧峯於昨27日晚間十點多，在機場被警方國家安全處人員拘捕，他當時準備出境乘搭航機前往英國，被管制站人員截停，之後由警方帶走，在機場警署接受問話。

香港《01》報導引述香港記協發出聲明，內文強烈譴責警方再次針對新聞工作者行動，要求警方立即交代事件。記協指，繼早前被捕的李平後，今次已是第二名有份撰寫評論文章的前《蘋果日報》員工被捕，重申言論自由及新聞自由，均是本港的核心價值，若連文人的筆桿也容不下，香港將再難被視作國際城市。

記協又指，近日連串事件，已近乎完全送葬香港的新聞自由，促請警方及政府以理服人，交代新聞工作者被捕的理據，別讓「無關新聞自由」之說淪為空話。

綜合港媒報導指出，現年57歲筆名「盧峯」的馮偉光，1985年取得香港中文大學新亞書院社會科學學士；1988年取得香港中文大學哲學碩士。1997年起為《蘋果》撰寫社論，亦為《蘋果》英文版執行總編輯，他今年3月曾到赤柱監獄探訪黎智英。

▼香港《蘋果日報》前主筆馮偉光出事前，曾去獄中探視黎智英 。（圖／翻攝 香港01）