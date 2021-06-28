港警機場抓人　逮捕《蘋果日報》前資深編輯馮偉光

▲筆名盧峯的馮偉光，在準備搭機離境時被捕。（圖／記者黃士原攝）

文／中央社香港28日綜合外電報導

根據香港當地媒體報導，香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光，當時他試圖離港。

路透社引述當地媒體報導，馮偉光（Fung Wai-kong）將是近幾週來，第7個因國家安全的緣故而被逮捕的這家親民主派媒體員工。香港蘋果日報剛停刊，馮偉光是資深的編輯與專欄作家。

香港警方發表聲明說，一名57歲的男子因「密謀勾串外國或外國勢力危害國家安全」在機場被捕，並說他已被拘留並且正進行調查中。

針對港警在機場逮捕香港蘋果日報員工，香港記者協會（Hong Kong Association of Journalists）譴責警方一再鎖定新聞工作者，並要求港警說明這起事件。