港警機場抓人　逮捕《蘋果日報》前資深編輯馮偉光

▲筆名盧峯的馮偉光,在準備搭機離境時被捕。(圖/記者黃士原攝)

文/中央社香港28日綜合外電報導

根據香港當地媒體報導,香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌,在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光,當時他試圖離港。

路透社引述當地媒體報導,馮偉光(Fung Wai-kong)將是近幾週來,第7個因國家安全的緣故而被逮捕的這家親民主派媒體員工。香港蘋果日報剛停刊,馮偉光是資深的編輯與專欄作家。

香港警方發表聲明說,一名57歲的男子因「密謀勾串外國或外國勢力危害國家安全」在機場被捕,並說他已被拘留並且正進行調查中。

針對港警在機場逮捕香港蘋果日報員工,香港記者協會(Hong Kong Association of Journalists)譴責警方一再鎖定新聞工作者,並要求港警說明這起事件。

Tonight an Apple Daily editor was arrested at HK airport under the NSL. His name is Fung Wai-kong (馮偉光) & used the pen-name 盧峯.



He was my editor & would receive my columns in English & Chinese.@DominicRaab this man was attempting to board a flight to London. Do something. pic.twitter.com/MInMIXPxPA