台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

記者彭懷玉／台北報導

去年台灣防疫成績優異，不料今年5月中旬碰上疫情襲擊，全民疫苗施打率僅1%，直到近期疫苗到來，台灣目前疫苗接種率為7.7%，據《彭博社》防疫成效排名，台灣從過去的第5名暴跌至全球第44名。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今（29日）指出，這些指標都是對疫情跟整體防疫措施計畫，指揮中心針對邊境管理有所調整，直言「會檢討改進」。

▲據《彭博社》防疫成效排名，台灣從過去的第5名暴跌至全球第44名。（圖／路透）

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（29日）指出，指標都是對疫情跟整體防疫措施計畫，指揮中心針對在邊境管理有調整，直言「會檢討改進」。（圖／指揮中心提供）

印度「Delta」變種病毒來勢洶洶，加上疫苗施打率目前僅7.7%，陳宗彥今（29日）表示，這些指標都是對疫情跟整體防疫措施計畫因應疫情而有指標上的調整，看起來指標主要依據的項目是以邊境開放為主，五月、六月份遇到國內疫情爆發，在邊境管理有所調整，表示「會檢討改進」。

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對全球53個國家 2000億美元以上經濟體的防疫成效，做出最新一期的排名，台灣的排名從過去的第5名，掉到疫情爆發初期的15名，這個月的最新排名更是雪崩式暴跌至44名，甚至排在巴西後面。

▲台灣防疫排名暴跌「全球44名」高虹安分析4大關鍵原因。（圖／高虹安臉書）

《彭博社》28日公布的最新版全球抗疫排行（Covid Resilience Ranking），僅統計全球53個 2000億美元以上經濟體，評分項目包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴格度」、「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等4項指標，圖表分別以藍色和橘色的深淺，來區別指標的優劣，深藍色最佳，深橘色最差。

▲因應印度Delta變異株來勢洶洶，指揮中心25日宣布，在邊境管理調整至無論從何國回來都需入住防疫旅館，高風險7國回國需入住檢疫所集中管理。（圖／記者黃宥寧攝）

報導中特別點名，因為嚴格的封鎖管制仍然存在，加上對於小規模社區感染「0容忍」的防疫態度，限制了一些去年防疫表現良好的「亞太地區國家」對外開放能力，包括新加坡、香港、澳洲，台灣的排名下滑也跟這些國家理由相同，再加上疫苗接種進度落後，與疫情再度大爆發。