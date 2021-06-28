夏季小霸王！災害預報「台北將破39℃」極端高溫　颱風爆發期出爐

▲7月起太平洋高壓發威，全台晴朗高溫炎熱 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

霸氣回歸！氣象專家預估，有「夏季小霸王」之稱的太平洋高壓預估7月份起將一天比一天強，災害預報士賈新興示警，7月1日（周四）之後開啟連續高溫炎熱的天氣，尤其「台北出現高溫超過39度的機率很高」，至於颱風生成爆發期，約落在7月21日左右。

中央氣象局預報，西南風偏強影響，29至30日（周二至三）苗栗以南仍有間歇性陣雨或雷雨，中南部易出現短延時強降雨即局部大雨機率，其它地區則大多為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，中南部高溫約31度左右，北東較為高溫炎熱，局部恐上看36度以上。預估7月1日、2日西南風稍減弱，各地水氣明顯減少，中南部清晨至上午有陣雨，午後北東、各地山區有雷陣雨。

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▲西南風降雨過後，將進入夏季穩定炎熱天氣。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，7月3日至5日（周六至下周一）高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。尤其6日開始太平洋高壓偏強，全台晴朗炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。月長期天氣展望預報，未來第二周環境場轉變，台灣附近以東南風為主，西半部雨量相對較少，近期南海及菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展可能。

賈新興則依據「5880等高線的比較」示警，7月1日之後開啟穩定、連續、高溫炎熱的天氣，「台北出現高溫超過39度的機率很高」，用電將面臨嚴峻考驗，且不只台灣出現極端高溫的天氣，美國系及預報資料預測北顯示，北美、東亞北部、中亞以及歐洲也同樣面臨高溫熱浪的襲擊！

至於颱風什麼時候來？賈新興分析，依據有利颱風生成爆發環境指標，今年第一次的預報顯示環境指標在7月21日左右將突破6，7月26日之後明顯超過8，另外季節震盪的預測也顯示，7月中旬後轉進至第四、五區，有利颱風生成的環境逐漸建立，當梅雨季節結束後就逐漸進入颱風季，成為夏季的主角。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團也發文指出，太平洋高壓將於7月份霸氣回歸，預測圖顯示，7月起高壓勢力將一天比一天強，要等到7月中旬前後，隨著季內震盪（MJO）進入南海至西北太平洋，熱帶系統也將隨著蠢蠢欲動，追風季節也將跟著展開。

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