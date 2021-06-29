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今年颱風季估「3-4個會侵台」　擴大防災！熱帶性低氣壓增5日報

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預估，今年侵台颱風數則以接近正常的機率較大，約為3至4個。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

7月即將進入颱風季，中央氣象局今（29）日舉行颱風季展望記者會，預報中心主任呂國臣表示，今年至今西北太平洋有5個颱風生成，略多於氣候平均值4.3個。另據統計，西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，侵台颱風則約為3至4個，預估今年下半年該海域颱風生成數為偏少至正常，侵台颱風數則以接近正常的機率較大。

氣象局分析，從各國數值模式預報，主流看法為反聖嬰逐漸減弱，5-6月間就會趨近尾聲，預估秋季之前，熱帶太平洋海氣以正常狀況機率最高。今年年初至今，西北太平洋有5個颱風生成，相較氣候值4.3個略高，其中，彩雲颱風路徑離台灣較近，不過對台灣並無什麼影響。

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▲▼氣象局預報中心主任呂國臣說明颱風季展望。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預報中心主任呂國臣說明颱風季展望。（圖／中央氣象局）

呂國臣進一步指出，以氣候值來看，聖嬰年颱風生成位置會離台灣比較遠，到達台灣附近時通常颱風強度都會較強，有中、強颱等級；反聖嬰年則是生成位置離台灣較近，因此颱風發展時間偏短，以輕颱等級較高。不過，預估今年颱風生成位置會偏正常，因此颱風發展強度就會介於2者之間。

不過，進入夏季之後，就是屬於太平洋高壓主導天氣環境，更要關切的是太平洋高壓的位置，若太平洋高壓位置偏高，就會導引颱風往日本、韓國去；若位置偏向中國、台灣，颱風就會偏向走菲律賓偏西的路徑，不過目前針對太平洋高壓增強環境掌握度很困難，氣象局將持續關注變化。

▲▼氣象局預報中心主任呂國臣說明颱風季展望。（圖／中央氣象局）

▲反聖嬰持續減弱，氣象局預估今年颱風生成位置偏正常。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局目前也強化熱帶性低氣壓預報，去年只有24小時路徑預報，現在開始，會比照颱風等級，增加為5日路徑預報，同時也會預測強度，希望藉此把影響的時間及路徑變化提早讓民眾知道，對防颱預警有正面幫助。

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