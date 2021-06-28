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快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」紫爆　南台灣還要濕3天

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲西南風偏強，大雨夜襲南台灣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

西南風再度來襲，中央氣象局表示28日深夜10時針對高雄、屏東2縣市發布「大雨特報」，入夜至29日（周二）有局部大雨發生機率，預報員王君賢表示，苗栗以南29日依舊有局部大雨，新竹以北、東半部大致相對穩定，午後有局部陣雨，鋒面位置在華南華中一帶，離台灣還有一段距離，台灣在鋒面前是西南風環境，中南部水氣較多，容易下雨。

氣象局預報，西南風影響，中南部開始容易出現陣雨或雷雨，且下雨時間多、雨區範圍廣，苗栗以南29日仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率高，其他地區多雲到晴、午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，山區機率較高。氣溫部分，中南部高溫約31度，北東32至34度，花東縱谷一帶仍有36度高溫出現可能。

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預估一直到30日（周三）西南風增強，南部容易有陣雨或雷雨，苗栗以南也有局部短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，北部東半部多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。氣象局指出，30日前西南風偏強，台中以北、基隆北海岸、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金馬易有8到9級強陣風，大台北也有較強陣風出現。

7月1日、2日（周四、五）西南風雖然稍減弱，各地大多為多雲到晴，水氣明顯減少，氣象局指出，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

▼西南風影響下，北東乾熱高溫、西南濕答答。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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