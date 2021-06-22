蛇蠍女50萬買凶斬殺偷吃夫！2少喊臭豆腐報進度　小三搬家逃死劫

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名杜姓人妻涉嫌教唆2名未成年少年到丈夫上班的地點附近埋伏，持刀砍殺對方，造成丈夫頸部中刀慘死；檢方調查出，她以保險金50萬元為報酬，找來23歲楊姓男子密謀，及兩名未成年少年約定好以50萬元買兇殺人，兩名少年持刀砍死曾男後，她還否認要求殺人，但雄檢依殺人罪起訴杜女和楊男。

▲杜女涉買凶殺夫 。（資料圖／記者吳世龍攝）

檢警調查杜女和曾男為夫妻，她因不滿丈夫外遇，且雙方常發生爭執，還會出手家暴她，積怨已深，今年4月4日和丈夫吵完架後，找上一名23歲楊姓男子和余姓、王姓少年，商討報復，將先生和外遇對象的照片交給他們，隔幾日約定要以曾男死亡保險金新台幣100萬元一半作為酬勞，曾、王兩名少年答應並下手行兇，楊男可分20萬，兩名少年分別拿15萬，最後協議於19日行兇，杜女還表示，一定要殺死曾男，才會交錢，楊男也向余姓少年說「若那個人沒有死，你就會死。」

▲杜女案發前帶人場勘。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

杜姓女子19日中午先騎車載余男前往曾男工作地，確認曾男人車都在，再交付600元及租屋躲藏處鑰匙給余姓少年購買兇刀，隨即先離開躲避查緝。余姓少年同天下午4時多與王姓少年會合，埋伏在曾男公司附近等候下班，還以「臭豆腐」作為代號向楊男回報進度。王男晚間近7時先上前與曾男搭話，余男則趁隙持西瓜刀砍傷曾男脖子，推倒人後再往右肩砍一刀，造成曾男內頸靜脈斷裂，休克死亡。

兩人犯案後按照原定計畫丟棄兇刀和手套，再聯繫楊男報告殺人進度，最後依約躲進杜女提供的租屋躲藏處，還將兇器丟到台南海邊；杜女為躲避查緝，也要求少年將對話記錄刪除。而原本計畫中，少年也曾到曾男小三住所勘查過，要找人時，房東稱她已經搬家，小三因此逃過一劫。

警方後續在楠梓區逮捕余和王姓2少年，不過，杜婦到案後向警方供稱，的確有請兩名少年「教訓」丈夫，但沒有叫他們殺人。檢警根據兩名少年證詞、案發現場附近監視器畫面、對話紀錄、曾男保險紀錄等，認為杜婦的確有教唆殺人犯意，不採信她的辯詞。

高雄地檢署檢察官偵結後，認為杜婦、楊男涉殺人罪，且成年人教唆兒童、少年犯罪者，得加重其刑至二分之一，起訴兩人，建請法院加重徒刑；兩名少年則由高雄少年及家事法院審理中。

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