台南在地企業捐贈1萬組快篩試劑予員警　黃偉哲感謝企業愛心防疫

▲好帝一食品副總經理林志穎、聯華生技董事長沈碧蘭出席捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈警察寶寶以表警察人員深刻謝意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南在地企業「好帝一食品有限公司」關心基層員警協助防疫辛勞，與聯華生技股份有限公司共同捐贈１萬組快篩試劑，提供台南市警局使用，28日好帝一食品副總經理林志穎、聯華生技董事長沈碧蘭出席捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈警察寶寶以表警察人員深刻謝意，企業愛心讓員警安全防護得以提升。



台南市長黃偉哲表示，感謝來自十方的幫忙，協助政府防疫工作，目前防疫尚未成功，全民仍須努力，希望市民朋友們還有市府同仁們大家一起努力，讓台南市持續保持健康與平安。



好帝一食品副總經理林志穎表示，董事長劉貞秀基於「警察守護國人健康、企業防護警察執勤安全」的感念之心，為保障基層員警的健康安全，故捐贈新冠肺炎快篩試劑專案供給台南市政府警察局，希望提升外勤員警的安全防護。



而位於台南科學園區內，聯華生技股份有限公司同為台南在地企業，深耕快篩試劑領域十數年，以投入於毒品檢驗之產品研發製造為主，長年來即提供警政系統打擊犯罪之用，董事長沈碧蘭表示，此次響應好帝一食品共同捐贈快篩試劑，希望拋磚引玉，謝謝在疫情圍繞時辛苦執勤保護市民的警員們。



防疫人員位於前線，為維持自身健康與安全，除了防護用品，監測自我健康也相當重要，台南市政府非常重視第一線防疫人員的健康安全，對於各方捐贈絕對會善加利用，讓防疫工作更加完善。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色