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台南安南區群聚大篩檢　黃偉哲：全力阻斷傳播鏈

▲針對台南市安南區家族群聚傳染事件，台南市長黃偉哲指出，市府要擴大篩檢，寧可多花一些資源，也要把可能的傳播鏈找出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南市安南區家族群聚傳染事件，台南市長黃偉哲指出，市府要擴大篩檢，寧可多花一些資源，也要把可能的傳播鏈找出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市安南區家族群聚傳染事件，台南市長黃偉哲指出，自27日起為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，親友社區要擴大篩檢，市府寧可多花一些資源，也要把可能的傳播鏈找出來。

黃偉哲說，因安南家庭群聚，從有症狀一直到被確診，中間隔了兩個多禮拜，從6月10日一直到25日，覺得怪怪的，到26日才確診，中間有很多機會，都應該可以被找出來，那沒有被找出來，沒有被找去篩檢，造成了很可能本來可以避免掉的家族群聚，或者是其他的傳播鏈都錯過了，所以必須要篩檢更多的人，看其他的人有沒有被感染到，所以28日對於包括果菜市場，確診者住的鄰里，一定會再篩檢，大家不要擔心量能不夠，只擔心有懷疑卻讓它放過。

▲針對台南市安南區家族群聚傳染事件，台南市長黃偉哲指出，市府要擴大篩檢，寧可多花一些資源，也要把可能的傳播鏈找出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，其實在市府疫調過程中，發現安南區這個家庭是很單純的家庭，請大家不要在網路上攻擊這個家庭。老實說，染疫已經很辛苦了，大家不要覺得好像人家做什麼壞事一樣，確診者他們不是罪犯，他們是生病的人。其實，每一位包含所有在網路上人，大家都有可能都會染疫。所以，如果你今天染疫不想別人怎麼對你，就不可以這樣對人家。這個家族確診者有8人，接觸者131人，市府做pcr陰性124人，那同社區的41人pcr都陰性，那28日預計會做到1263人擴大篩檢的pcr，每天大概都是這樣的量能去進行，請大家不要擔心。

▲針對台南市安南區家族群聚傳染事件，台南市長黃偉哲指出，市府要擴大篩檢，寧可多花一些資源，也要把可能的傳播鏈找出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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