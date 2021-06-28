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嘉縣防疫快報推快篩試劑教學　翁章梁感謝防疫物資捐助

▲嘉義縣快篩試劑。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣快篩試劑教學。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣28日在防疫直播節目中，邀請溪口鄉衛生所醫檢師張宏銘指導鄉親正確的操作方法；縣長翁章梁也向大家報告中央已公告娛樂漁船筏紓困辦法，請業者7月15日前提出申請；另外，7月1日起和8日72-74歲及71歲長輩（原住民65歲以上）疫苗開打，翁章梁強調，除了最基本的戴口罩、勤洗手和儘量不要移動等防疫措施，把疫苗打進體內，是最好的防護手段，請符合資格的鄉親，一定要打疫苗。

▲嘉義縣快篩試劑。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣防疫快報推快篩試劑教學。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣連續13天零確診，目前本土確診個案維持在18人，居家隔離6人，居家檢疫45人，自主健康管理22人。
疫情衝擊觀光船筏業，嘉義縣目前有20艘觀光船筏，停業期間縣府已停徵娛樂稅，中央並公告紓困補助辦法，依船筏總噸位及長度每個月分別補助2-3萬元，共補助3個月。

疫苗接種進度部分，7月1日和8日將分別配撥12600劑及7700劑疫苗，1日起擴大疫苗注射，各鄉鎮市將分別開設大型和中型注射站，阿里山、大埔、番路和六腳等偏遠地區由衛生所巡迴村里施打。

台北農產運銷公司為防範疫情擴散，要求28日起所有進出該公司批發市場人員，都必須取得快篩陰性證明才能進入，農業處除透過疫調掌握124名經常送貨至北農司機名單並建議快篩外，也與北農取得共識，讓司機除了快篩、PCR陰性證明文件外，利用健保局健康存摺APP檢驗結果截圖也能快速通關。

翁章梁並感謝近日內捐贈防疫物資的民間企業、民意代表與個人，包括：
1、 豪麥有限公司捐贈N95口罩、帽套、手套、長腳套等防疫物資一批予消防局。
2、 美而屋建設有限公司捐贈高氧防疫面罩100組予消防局。
3、 興達開發建設有限公司捐贈隔離衣、手套、護目鏡、酒精防疫物資一批予消防局。
4、 國際佛光會中華總會捐贈防護衣、防護面罩、口罩予本縣物資銀行。
5、 中草農業投資有限公司捐贈口罩2,000片、防護衣100件予中埔分局。
6、 林緗亭議員媒合駿驊文教徐薇英文全體師生捐贈髮帽1000個、手套1000只予衛生局。
7、 國際獅子會300DI區嘉義地區獅友捐贈面罩6100個予衛生局。
8、 縣政顧問呂文正捐贈防護面罩300個予社會局。

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