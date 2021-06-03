竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

▲林智堅表示市府將著手協助「竹科移工擴大篩檢」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，因應竹科廠商尋求市府支援，市府將著手協助「竹科移工擴大篩檢」，場地、醫療人力規劃都著手進行中，將是竹科產業聚落接下來的重點防疫工作；他也宣布，周一獲配的3900劑疫苗今下午將施打完畢，市府也已將長照機構人員施打順序提前，相關人員的疫苗接種工作都已在進行中。

林智堅說，近日鄰近縣市有科技廠外籍移工群聚感染案，上午即有竹科廠商致電，主動向他尋求市府協助，表示因移工生活型態皆為宿舍，群聚風險較高，盼市府能協助移工篩檢事項，林智堅說，市府現已著手進行場地、設備、醫療人力規劃，為護國神山們做好防疫網。

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林智堅表示，依據中央流行疫情指揮中心數據，疫情仍令人憂心，他也談及，鄰近縣市有外籍移工群聚感染狀況，因共同居住宿舍，傳播鏈更為快速。因應竹科園區也有不少移工，他也與科管局共同研商抗疫策略。

市府已與科管局攜手完成竹科社區篩檢站，接下來針對園區防疫，也將著手掌握移工生活圈，也積極提供相關抗疫指引，衛教宣導，掌握其健康狀況、生活防疫，避免發生類似群聚感染狀況。

林智堅指出，竹科社區篩檢站今上午正式啟用，從規劃到啟用約一周完成，開站前他也偕同新竹科學園區管理局長王永壯、台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長張致遠、公會顧問宣明智、台積電經理葉洵慧與新竹市醫師公會理事長邱國華，未來也會隨時掌握運作情形，確保流程順暢，完善竹科的防疫碉堡。

林智堅表示，竹市新一批獲配的3900劑疫苗，今下午將全面施打完畢，他也宣布將長照機構人員施打順序提前，相關照顧工作者的疫苗接種都已進行中，為機構人員建立防護網。

因應擴大4站疫苗施打站量能，林智堅再次發出「號召令」，邀集更多熱血醫護人員投入，也希望有更多市民朋友加入志工團隊，協助行政與庶務工作，共組防疫新竹隊。

市府表示，醫護有意願者可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034；或網路表單報名（https://forms.gle/wDT2MAtZt68b4JJi7 ）。熱血志工有意願者可洽社會處社會行政科，專線電話：03-5351501。

另，行政院紓困4.0措施明（4日）起實施，林智堅也責成各局處成立紓困小組，加強宣傳，並應成立新竹市紓困專線、線上視訊諮詢窗口，提供民眾最方便、即時與簡化的紓困服務，雲端資訊免接觸。他也談及，若民眾需到現場完成申請，須採取預約、分流，保持安全社交距離，落實最高防疫措施。