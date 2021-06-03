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全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

▲新竹市長林智堅在竹科「社區篩檢站」開站前演練視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅在竹科「社區篩檢站」開站前演練視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

全台首座科學園區篩檢站、竹科「社區篩檢站」今啟用，上午7時，新竹市長林智堅、新竹科學園區管理局長王永壯、科學園區同業公會秘書長張致遠、聯電榮譽副董事長宣明智、台積電經理葉洵慧與新竹市醫師公會理事長邱國華同赴開站前演練視察。林智堅說，「守住竹科就是守護全台半導體產業」，新竹市府一周內完成竹科篩檢站，為竹市再造一座「防疫碉堡」，也就近為竹科從業人員提供服務。

竹科「社區篩檢站」坐落於園區內的篤行路，每日篩檢量能將可達80至100件，並採預約、分流制，分散人群避免群聚。林智堅強調，新竹市府以最快時間打造社區篩檢站，盼透過快速篩檢，降低疫情風險，「守住竹科就是守護全台半導體產業！」

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林智堅再次感謝新竹市醫師公會、竹科管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會支持與協助，為守住新竹市疫情，期盼大家一同投入防疫、共度難關。

科學管理局長王永壯表示，「盡最大努力守住竹科、守住台灣經濟」，謝謝新竹市政府的全力支援，短短一周內，就完成「全國首座」科學園區篩檢站，讓園區從業人員、同住眷屬都受惠。

聯電榮譽副董事長宣明智說，保障自身、保障公司是園區人共同願望，因此廠商便提議設置竹科社區篩檢站，感謝新竹市政府、新竹醫師公會協助，打造有完善流程的社區篩檢站。

竹科社區篩檢站上午八點後開始運作，現已有園區廠商員工進行篩檢。站所設有快篩「組合屋」，PCR篩檢則採「正壓採檢亭」，獨立空調讓醫護有舒適環境，也讓採檢人員「零接觸」高風險者。

篩檢也採「一條龍」服務，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR篩檢、血氧量測，並安排救護車前往加強版防疫旅館等候結果，降低社區風險。

新竹市目前有兩座社區篩檢站，分別位於國軍醫院停車場、新竹科學園區，兩站每日量能最高共可至200件，全採預約制，主要服務對象為衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，和有相關接觸、活動史的民眾主動預約。統一的預約窗口可透過專線03-535-5175或網路預約https://reurl.cc/1gnae9 。

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