「戴口罩」與秘魯嬤打招呼確診？　陳時中：家戶傳播率也沒到100%

記者嚴云岑／台北報導

Delta病毒入侵南台灣，枋山自營計程車司機染疫傳播鏈已有12人確診，8人感染Delta病毒。有確診者向疫調人員表示，先前到家門口放垃圾時，遇到秘魯返台嬤出門倒垃圾，彼此相隔1-2公尺，戴著口罩卻確診。對此指揮中心指揮官陳時中回應了。

陳時中提到，在同一空間待15秒就確診，這個說法從去年就聽過，目前家戶傳播率也沒有到100%，但「路過一次不會，路過100次就會」。從監視器來看，秘魯阿嬤也沒有步出家門，到底是怎麼傳播，還需要更多資訊才能確認。

秘魯返台嬤孫與計程車司機、乘客、乘客同居人、同居人的孫子先後確診。屏東疫調人員進行疫調發現，白牌車司機乘客同居人（案14407），自述在家門口放置垃圾時，剛好秘魯嬤（案13332）也拿垃圾出來，彼此相隔1-2公尺，均戴口罩，有打招呼，但迅速各自進入屋內。

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消息傳開，民眾驚呼「兩人相隔1-2公尺，並都有戴口罩」，最後卻雙雙確診；由於秘魯嬤已確定感染印度Delta變種病毒，案14407還在做病毒株比對，感染源及順序還待釐清。縣府表示，將持續追查是否有陳述不實或違反防疫規定情事，再做處理，但調閱監視器發現阿嬤並無步出家門。

Delta變異株的傳播力非常強，縣府在枋山鄉設置3處快篩亭，27日起在枋山老人活動中心針對楓港村和善餘村展開全面疫苗施打作業。指揮中心表示，目前採檢1500人均為陰性，枋寮醫院接觸者會全數到集中檢疫所隔離，入住後就會採檢。