雙北+55其他縣市+5　「712有望解封？」陳時中曝：有最重要工作

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心稍早公布，國內新增60例COVID-19確診病例，均為本土個案，其中，個案分佈以新北市33例最多，再來是台北市22例。消息一出，馬上有網友在PTT的Gossiping板上發文，就提到今（28）日確診數，台南、屏東都沒有新增案例，好奇如果穩了的話，7月12是否能解封，話題引發討論。

▲陳時中表示，7月12日前最重要的工作，就是把相關指引完成。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）

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有網友發文問卦「雙北+55，雙北以外+5，三級要解封了嗎？」文中直呼「新北+33，台北+22，其他縣市只有+5，台南屏東都沒有新增案例，台灣是可以三級解封了嗎，感覺快要壓到50以下了欸！」貼文一出，其他人紛紛留言，「希望Delta真的有守下來」、「沒有全部+0沒用」、「南部還在檢驗，結果還沒出來吧？」

而記者會上就有記者詢問相關問題，指揮官陳時中則點出，再2個禮拜就到這次三級警戒延長的期限，在這段期間最重要的工作，就是把相關指引完成，也要看各行業配不配合，包括市場、批發、夜市、餐廳等行業遵從度的情況。

陳時中表示，若要將三級警戒強度往下降，指揮中心會先參考WHO跟國外情況和指標，整體是不是合理。他也強調，目前案件數確實相對比較少，但這段時間不能「只有封而已」，相關準備要做完全才是最重要的事。