孩童紓困有漏洞！單親媽沒收入卻領不到　教育部曝2種人發比較慢

▲根據教育部統計，「孩童家庭防疫補貼」日前領到比率已高達86.67%。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

「孩童家庭防疫補貼」日前已開放申請，從18日起，目前領到補貼的比率已高達86.67%。但有民眾指出，自己因疫情影響沒收入，本希望孩子的1萬元補貼可當救命錢，不料，多次申請都被拒絕。

行政院孩童家庭防疫補貼於6月15日上午上線，18日ATM也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人透過網路及ATM可以進行申領。

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根據教育部統計，截至昨天（23日）12時，已有超過168萬人完成網路申領登記，其中逾163萬人補貼金額已入帳，另透過ATM提領現金的民眾也有31萬人以上，合計透過網路和ATM領到補貼的比率已高達86.67%。

但有單親媽媽指出，她從本月15日起上網申請，卻一直沒通過，自己則因為疫情，被公司通知不用上班，目前沒有收入，但撫養小孩，每個月都有固定支出，目前只能吃老本，原本寄望1萬元能緩解壓力，不料自己卻一直申請不過。

教育部則回應，先前有部分孩童因沒有健保卡號或有委託監護情形，未納入6月15日Web及ATM申請範圍，教育部已再盤整了6,388筆資料並已放入資料庫，先前有此問題的民眾可再透過Web或ATM申領，如有相關問題，也請洽客服人員詢問。