屏東喊話「Delta秘魯祖孫」疫調台中負責！中市府重砲回應了

▲屏東縣府積極清消。（圖／屏東縣政府提供）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

從祕魯返台的Delta染疫祖孫，該傳播鏈目前已經累計12人確診，而屏東縣府表示，該個案居住地為台中市，因此疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。對此，台中市府也特別做出回應。

屏東縣政府表示，境外移入嬤孫6/6自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6/14確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6/15列在境外移入案例公告，不計入縣市案例，而一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

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屏縣府表示，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6/22枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。對此，屏縣府也呼籲，防疫的過程，汗水很多，希望社會大眾不要在不了解法令的情況下，出現不必要的口水與指責，很感謝PO文的隔離者家屬撤文，讓第一線的防疫人員不再蒙受不白之冤，也期待社會大眾或不必要的政治口水，不要再做顛倒是非的攻擊，讓屏東防處第一線繼續為防堵病毒努力，不要再困在沒有意義的口水中。



針對此事，台中市府也特別做出回應，案13332、案13333搭機由秘魯返台，中央歸類為境外移入，個案從桃園6/6入境後，選擇直接到屏東娘家居家檢疫，居家檢疫區間為6/6-6/20，檢疫地點為屏東縣枋山鄉，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。市府強調，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，台中市一樣按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理，共同抵抗疫情。