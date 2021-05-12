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表團再重創！「兩廳院、衛武營、台中歌劇院」破百節目影響一次看

▲▼衛武營國家藝術文化中心、衛武營場館。衛武營獲國際建築獎肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲「衛武營國家藝術文化中心」22場活動節目延期或取消、7場暫停售票。（資料圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日防疫警戒提升至二級，「室內100人、室外500人以上」活動停辦，目前「國家兩廳院」公布多達86場節目受影響；「衛武營國家藝術文化中心」也宣布22場活動節目延期或取消、7場暫停售票，而「臺中國家歌劇院」目前有3成節目受到影響。不少表演團體、相關人員都擔心去年慘況再次上演。

衛武營國家藝術文化中心宣布，即日起至6/8，延期或取消節目、防疫措施如下：

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1、以下主辦節目自即日起暫停售票：5/21（五）陳建騏《一人之海》音樂會；5/21（五）【衛武營小時光】王榆鈞《河岸散記》；5/29（六）、5/30（日）明華園戲劇總團《海賊之王—鄭芝龍傳奇》；6/5（六）、6/6（日）音樂說故事劇場《湖底之鬼》。

2、以下主合辦節目、活動取消：5/18（二）、5/19（三）、5/24（一）、5/25（二）、6/1（二）、6/2（三）【衛武營藝企學】；5/24（一）、5/30（日）、6/5（六）、6/6（日）大眼睛/大耳朵場館體驗；5/28（五）、5/29（六）【樹洞耳機電影院】然後我們跳了舞；5/29（六）、5/30（日）13th 新人新視野；6/8（二）【衛武營 x 信義學堂】我在劇場爆肝的日子：黑衣人的日常。

3、以下外租節目取消：5/19（三）、5/20（四）、5/21（五）、5/22（六）、5/23（日）2021經典法文音樂劇《鐘樓怪人》。

4、對於演出節目受到影響部分，衛武營將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動之處理。相關節目與活動後續辦理情形，將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊與因應措施。

5、因應座位間隔之實施，衛武營將於落實各項防疫安全維護相關作業下，盡全力協助各節目主辦單位，以降低疫情對表團之衝擊。對於表團將面臨配合調整為座位間隔而有取消或延後演出；因票房超過可安排座位間隔有加演分散觀眾之需求等情形，衛武營將盡最大努力協助團隊進行協調處理，以設法協助取消退票、延期演出，或從原租用小廳移往大廳之演出場地進行調整、將原場次轉為錄影（音）模式等方式來因應。

6、即日起，進入衛武營場館室內空間除需量測額溫、佩戴口罩，另需進行實聯制登記。

▲▼台中國家歌劇院，臺中國家歌劇院。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲台中國家歌劇院約3成節目受影響。（圖／臺中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院即日起至6/8，相關節目延期取消、防疫措施如下：

1. 歌劇院依照指揮中心規定執行間隔座、實聯制等措施，針對演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動之處理。截至6/8，預估3成節目或活動取消或延期，7成節目或活動正常舉行。

2. 歌劇院除提升每日場館消毒與清潔頻率，入場民眾需依規定全程配戴口罩與實聯制，並啟動參觀人流總量上限管制；另，每日確實執行場館工作人員值勤前測量額溫，執勤時全程配戴口罩，並嚴格控管歌劇院前後台人員分流，提供民眾一個安心、安全的場域。

歌劇院主協辦節目異動如下：

●2021 NTT-TIFA 黃翊工作室 + 《小螞蟻與機器人：游牧咖啡館》
6/4-6 照常演出，即日起暫停銷售；6/5-6場次調整為間隔座，預計5/13恢復售票。

●20201 NTT-TIFA 國光劇團《狐仙》
5/29-5/30演出取消

●13th新人新視野
6/5-6演出取消

▲國家兩廳院因應防疫升級，限制出入口，目前86場節目受影響延期或取消。（資料圖／記者屠惠剛攝）

國家兩廳院防疫升級措施，即日起至6/8措施如下：

1、兩廳院即日起僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）、音樂廳2號門（藝文廣場側），若當天廳內有節目演出，則將在演出前一個小時開放地下停車場觀眾出入口，演出前40分鐘，則會開放4號及6號門，同時加強消毐與清潔。觀眾進入場館需依規定全程戴口罩與實聯制，並將啟動人流及總量管制。

2、因應指揮中心建議，兩廳院積極協調「室內超過100人、室外超過500人」之演出活動延期或取消，預計影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人。受影響之演出活動，將陸續對外公告。

兩廳院下列主辦節目自即日起暫停銷售，5/13（四）將另行公告因應措施：

6/10-6/13  廳院選 唐美雲歌仔戲團《光華之君》精彩重現
6/11-6/13  2021新點子實驗場 陳弘洋 x 吳子敬 x 邱柏翔《半金屬》
6/19-6/27  2021新點子實驗場 林陸傑《Role Play》
6/23  NTCH togo 雙管琴下──管風琴二重奏
7/9-7/11  2021新點子實驗場 噪音印製《虛擬日常》
7/10-7/18  2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》
5. 5/11-5/12外租節目演出延期或取消

▸ 音樂廳
5/11  19:30《雙城之聲－台北愛樂青年合唱團年度音樂會》（取消）
5/12  19:30《10年．蛻變—中央研究院合唱團》（延期）

▸ 演奏廳
5/11  19:30《2021板橋樂展～臺藝新秀音樂會II》（延期）
5/12  19:30《告白與假面-伊凡．雅納科夫 鋼琴演奏會》（延期）

退票資訊

▸ 取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見「OPENTIX兩廳院文化生活」或觀賞節目所使用之售票系統。

▸ 延期節目將先行取消演出，延演時間擇日公告，進一步資訊，可見兩廳院官網或OPENTIX兩廳院文化生活各節目頁面。

▸ 若有任何疑問，可洽兩廳院或OPENTIX客服中心：（02）3393-9888。

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