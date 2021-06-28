防範Delta來襲！鄭文燦：機場應設PCR檢測⋯建立防火牆

▲桃園市長鄭文燦28日召開防疫會議。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

面對Delta變種病毒強勢來襲，身為「第一線」的桃園機場防疫措施該如何因應，引發外界關注。對此，桃園市長鄭文燦今（28日）在防疫會議上表示，最佳方案是在機場設立「PCR檢測機制」，希望將機場的防火牆建立起來，避免病毒入侵社區。

鄭文燦表示，入境檢疫是防範變種病毒的重要方式，中央目前已決定從高風險國家入境者，需強制入住集中檢疫所，並經過兩次採檢，其他國家入境者則是入住檢疫旅館一人一室，入住前需要一採；他認為，機場不只是通關單位，同時也是檢疫單位，像是動植物檢疫就在機場進行，人的檢疫也應在機場執行。

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鄭文燦指出，過去很多人主張在機場進行快篩，但容易有「偽陽性、偽陰性」的問題，造成入境旅客失去警覺性，因此最佳方案是建立「兩採」機制，機場應建立PCR檢測制度，現在有許多大廠都有合格的檢驗儀器，檢測時間約30分鐘就會有結果。

鄭文燦提到，過去曾有「入境後才確診的個案」，因此要檢討機場入境動線，從旅客下飛機經每個地方都做好檢疫安排，讓旅客順利赴檢疫所、檢疫旅館；他也說，旅客搭乘的防疫計程車、租賃車或防疫巴士，都應留下完整紀錄，而機場的工作人員也要審慎檢視，是否已施打疫苗、防護裝備有無足夠，市府將請衛生局、交通局協助機場公司把每一個介面做好，將機場到社區的防火牆建立起來，希望從執行細節、檢疫方式來檢討。