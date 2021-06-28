　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／解決民代關說應增訂斡旋賄賂罪

▲▼林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

▲林益世收賄案為什麼這麼難定讞，難就難在「民意代表收錢辦事」，要涵攝適用哪一條法律？（圖／記者邱中岳攝）

前行政院秘書長林益世被控在2010年立委任內，向爐渣業者地勇公司負責人陳啟祥收賄6,300萬元，施壓中鋼賣爐下渣給地勇公司，高院更一審最近依公務員假藉職務恐嚇得利罪，判處有期徒刑4年10月，這是疫情肆虐下少數宣判的案件。

這個案子發生後，因為涉案人的身分一直備受矚目，經過近十年的司法程序（僅就林在立法任內收賄部分論述），台北地院一審依「公務員假借職務上之權力及機會，故意犯恐嚇得利罪，處有期徒刑5年6月，褫奪公權5年」，高院改依「公務員對於違背職務之行為收受賄賂，處有期徒刑12年，褫奪公權8年」，而最高法院認為高院判決林益世違背職務，但《立法委員行為法》僅係立法委員義務與基本權利、利益迴避、倫理基本規範等概括性抽象法律，並非與立法委員執行職務有直接關係之法令，所以林益世到底違背什麼職務沒有查清楚，撤銷發回更審。近日宣判的高院更一審則贊同地院的見解。

公務員收賄要依法定職權說或實質影響力說

該案歷審都認定林益世有收錢，收了不該收的錢，被判罪是天經地義，可是審判那麼久了，還在更來更去，老百姓的記憶模糊了，就算最後定罪了，能夠達到澄清吏治、整肅官箴的目的嗎？

這個案子為什麼這麼難定讞，難就難在「民意代表收錢辦事，要涵攝適用哪一條法律」？依《立法院職權行使法》規定，立法院行使之職權包括：議案審議、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、同意權之行使、覆議案之處理、不信任案之處理、彈劾案之提出、罷免案之提出及審議、文件調閱之處理、委員會公聽會之舉行、行政命令之審查、請願文書之審查、黨團協商等，所以向中鋼、中聯等民營企業喬事情，看起來與立委法定職務無關，高院更一審判決認為，中鋼與中聯之所以配合辦事「並非因其立委職務，而是來自黨政、地方的豐沛影響力」。

違背職務收受賄賂罪是公務員從人民手中得到利益，並且違反自己職務上的相關規定，該罪的構成主要是以利益換取違反職務上規定，所以個案中要爭執的正是：利益的對象是否就在於該公務員職務範圍內？因此才會有「法定職權說」與「實質影響力說」的爭議。

「法定職權說」是指，這個職務是公務員法定職務權限範圍內的職務，基本上只限於對該業務有執行或監督管理之人，民意代表收錢喬事，進而遊說、關說、施壓，這些都不屬於民代的職權，不會構成收賄罪；「實質影響力說」則指，公務員透過其法定職務權限，對於其他政府機關或公務員有關公務決定或執行，實質上產生具有關鍵性的影響力，都屬於職務。

最高法院歷年來對於公務員收賄罪有關職務上之行為，原則上採取「法定職權說」，但在前總統陳水扁「龍潭工業區購地賄賂案」改採「實質影響力說」，認為「基於『行政一體』之上下監督關係，總統對於行政院重大政策或各部會之行政行為，一旦親力親為，親身參與，影響、干預或形成特定結果或內容之決定時，均與其總統職務具關聯性，為其職務實質影響力所及，自屬其職務上得為之行為」。「實質影響力說」也要以法定職務為前提，再依據不同個案擴張，才不至於太浮濫，但已經發生的幾件個案，法院又有不同的認定，學者批評這是「伸縮自如的實質影響說」，恐會葬送法治國的罪刑法定原則。

仿效國外增訂公務員物斡旋賄賂罪

高院更一審判決認為，林益世運用豐沛的人脈所產生的影響力，向中鋼、中聯經營階層請託、施壓、恫嚇，使其等不得不配合而同意合約，構成恐嚇得利罪。但立委透過影響力，造成他人心理受拘束而影響、干預或形成特定結果或內容的決定，其實應該更符合《貪污治罪條例》第6條第1項第5 款利用職權機會或身分圖利罪，另一位前立委高志鵬就是依據該法條被起訴定罪，如果檢察官當初是用這個法條起訴，可能就不會引發這麼大的爭議！

由於刑罰的嚴厲性，法治國家都要求《刑法》要符合罪刑法定原則，部分民代藉由個人影響力去影響他人的職務行為，又藉此獲取利益的情形屢見不鮮，該如何處罰又眾說紛云，無啻是對於法治國家的傷害，更直接影響到裁判的公信力，建議可仿效外國立法例，增訂公務員斡旋賄賂罪。

好文推薦

湯文章／視訊開庭如何兼顧人民訴訟權

湯文章／數人一起偵訊是否違反偵查不公開

湯文章／智商法院如何高智商解決商事糾紛

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
15歲少女與學長做30次遭甩　傷心墜樓才知懷孕了
「5生肖」下半年逆勢走大運！　財運、愛情旺翻
快訊／台灣自購「41萬劑莫德納」要來了！週三抵達桃機
「擦身1秒」就中Delta病毒！　無罩瞬間成關鍵
合體柯文哲衰被出征！　添好運回應了
爆乳女王三點黑星露出　拍攝男伴「警察身份」GG！懲處結果出爐
快訊／那對夫妻報喜懷孕！流產2年生回二胎　激動淚：終於回來了
快訊／Delta入侵枋寮　4天急篩2000人！PCR結果出爐
「最醜童星」16年後逆襲大變身！　高顏值長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

前行政院祕書長林益世貪污案　更一審輕判4年10月

公務員收錢是收賄？法定職權或實質影響力？最高法院仍無解

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

吳景欽／從黃健庭、高志鵬談圖利罪

高志鵬：絕無拖延之意　將配合司法盡力洗刷罪名

林益世貪汙案更審開庭：任立委時職權管不到民營公司

湯文章／解決民代關說應增訂斡旋賄賂罪

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

湯文章／解決民代關說應增訂斡旋賄賂罪

搜尋食物睏意突襲！萌柴「翹高屁股趴桌睡」　網：以為在學校午休

聯亞藥下跌逾6%！疫苗概念股翻黑　高端跌逾4%

楊恩踩到裁判「腳踝痠痛將照MRI」　鷹王8場得分30+平詹皇紀錄

60年代綠錶長這樣　復古風更迷人

LIVE／傳41萬劑莫德納週三來台　陳時中最新說明

通勤人潮增多！他狠酸「公司不會不見」　網苦嘆：不要道德綁架

克蕭招牌滑球來了　13K本季最多！例行賽睽違3年滿8局

澳媒揭中國呈聯合國文件　認「人造病毒」可能危害人類

15歲女與學長愛過30次慘遭甩！傷心墜樓才知懷孕　IG悲控絕情男

胞兄臉書留言...張淑晶提告求償11萬　他喊冤：是討論新冠肺炎

法律熱門新聞

5男關一起　牢房竟變炮房

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

蘇南／買國外疫苗民間也能使上力

告訴6月期限　法界：過了就GG

陳建宇／養牠就不要遺棄牠

湯文章／增訂斡旋賄賂罪解決關說

王齡梓／偷拍攝狼有刑責

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

翁偉倫／汽車保險怎麼保

王以凡／不該在司法高牆哭泣的孩子

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

更多熱門

相關新聞

彰化鐵桶白骨案　判刑12年半定讞

彰化鐵桶白骨案　判刑12年半定讞

彰化縣賴姓男子17年前不滿前妻與李姓男子曖昧，2人路上相遇後大打出手，賴男持石塊、繩索殺害對方，藏屍鐵桶後棄置住家附近，多年來一直沒被人發現，直到去年5月間鄰居整理環境，打算丟掉鐵桶時才發現白骨，全案因此爆發。賴男一審遭判刑13年6月，二審改判12年6月，案經上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

更生保護會司法保護緊急紓困

更生保護會司法保護緊急紓困

女童不想再被「挖屁股」　直排輪教練判刑定讞

女童不想再被「挖屁股」　直排輪教練判刑定讞

王齡梓／偷拍攝狼有刑責

王齡梓／偷拍攝狼有刑責

誆投資「乙太幣」海撈3.5億　重判12年

誆投資「乙太幣」海撈3.5億　重判12年

關鍵字：

法律司改人權湯文章林益世陳水扁收賄高志鵬斡旋賄賂罪法定職權說實質影響力說假借職務恐嚇得利罪關說

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

打工族紓困1萬元今開放申請

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面