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因應疫情三級管制延長　更生保護會「疫起守護不打烊」

▲▼更生保護會司法保護緊急紓困。（圖／台灣更生保護會提供）

▲更生保護會司法保護緊急紓困。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北被導

新冠肺炎疫情持續肆虐，全國三級警戒延長到7月中，影響民生、經濟發展甚鉅。臺灣更生保護會配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，除採購更生人、馨生人商品以外，更捐贈防疫物資包，並宅配到更生人家庭；此外還採購更生農場蔬果、發放超市關懷禮券給弱勢更生家庭，協助度過疫情難關。

三級警戒實施已經超過一個月，影響民生、經濟發展甚鉅，行政院已規劃紓困4.0計畫之各項現金補助。臺灣更生保護會也推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，期待協助司法保護對象運用彼此供給面與需求面網絡關係，增加因疫情影響之商家銷售收入，也協助弱勢者生活維持及補貼，其中部分紓困商品採購自馨生人，希望在此疫情嚴峻衝擊期間，透過疫起守護不打烊之措施，即時、切實讓更生人暨其家庭倍感社會愛心及溫暖，同時也照顧馨生人。

更保會此階段主要以「紓困採購 甦活宅配 疫起守護」為主軸，先採購更生人販售商品致贈清寒更生家庭，發揮更生人幫助更生人、更生人回饋社會之精神，期透過分會採購更生商品，協助更生人挺過疫情艱困期，採購價值75萬元之商品1,200份。此外，各地分會結合食物銀行、民間企業及社會資源捐贈物資，致贈弱勢更生人防疫關懷物資袋(包含生活實物與防疫用品)，預估募得800份。

不僅如此，更保會也招募備有交通工具之當地更生人協助分送防疫關懷物資、拼振興更生商品等，以論件計酬方式，給予適當工作報酬，使其疫情期間仍有收入。也針對家境貧困清寒者每戶發給2,000元全聯關懷禮券（不能買菸酒），每分會以10戶為限，預估200戶。並向雲林更生農場大量採購當令蔬果，造冊低溫配送各地分會中低收入個案家庭，安心居家不要外出買菜，預估配送200箱。

臺灣更生保護會以仁愛精神，持續推動更生保護業務，透過上述各項紓困措施，協助更生人渡過疫情困頓、攜手抗疫、甦活重生。如有相關問題、想一起共襄盛舉採購更生商品，都可撥打更生保護會全國免付費服務專線0800-788-595予以詢問。

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