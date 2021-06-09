前行政院祕書長林益世貪污案　更一審輕判4年10月

▲林益世更一審再遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌起訴。一審將他判刑7年4個月，二審改判刑13年6月，其中「財產來源不明罪」判刑2年定讞，另外貪污部分則由高院進行更審。更一審9日宣判，改依「公務員恐嚇得利罪」，輕判4年10月。可上訴。

多次當選立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，林益世在2012年間要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月間將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳夫婦等5人提起公訴，一審判處林益世有期徒刑7年4個月。

上訴二審後，高等法院2016年的二審改將林益世加重改判有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。上訴後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。林益世2018年9月發監執行。

至於貪污部分高院更一審審理，林益世在庭上否認犯罪。他表示，中鋼、地勇2公司都是民營公司，他擔任立委時的職權，無法管理民營公司，所以他並未幫忙喬爐下渣契約，沒有收賄。由於他服刑期滿，在2020年4月間獲得假釋出獄，目前已經返回高雄老家居住。

更二審部分於9日宣判，高院改認定林益世犯「公務員恐嚇得利罪」，且因案件訴訟繫屬超過8年，更二審予以減刑。而更二審認為，林益世為在短時間內獲取鉅額款項，無視於人民託付及廉能政府之要求，假借立法委員之權勢對他人施加恐嚇，嚴重損及中鋼公司、中聯公司之整體利益，且使中聯公司可能擔負遭永豐盛公司依法求償之風險，犯後否認犯行，飾詞狡辯，難認有悔意，因此判刑4年10月，並褫奪公權5年，另就扣案之犯罪所得2,000萬元及美金31萬7,500元沒收，未扣案之犯罪所得300萬元諭知沒收及追徵其價額。可上訴。