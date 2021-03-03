　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／數人一起偵訊是否違反偵查不公開

▲▼司法天秤，司法，法律，審判。（圖／視覺中國）

▲身為執法者的檢察官，辦案要遵守程序正義，依法逐一、單獨訊問被告，是秘密偵查的必要手段。（圖／視覺中國）

過年前一則新聞，台中地檢署檢察官為了早點辦完4起毫無關聯的酒駕案，在同一庭內合併訊問4名互不認識的被告，被台中高分檢認定違反偵查不公開，有重大違失。但地檢卻決議不懲處，理由是「酒駕案件本質雷同，合併訊問不涉及實質偵查計畫，不會影響個案後續偵辦，亦未實質侵害偵查不公開要保護的目的」。

刑事訴訟作為國家實施刑罰權的程序，本身就帶有著侵害犯罪嫌疑人、被告的性格，如果沒有法律規範，是完全背離法治國家保障人權的精神。而「偵查不公開」的目的，在於保障當事人隱私及落實無罪推定原則。

人性大多喜歡窺人隱私，偵查中的案件一旦公開，犯罪嫌疑人及相關人士的名譽、隱私或其他權益，立即有受到侵害的危險，不論加害者或被害者，瞬間成為新聞主角，被迫接受輿論公審，最後不管是否無辜，傷害都已經造成，這明顯與人權保障的意旨背道而馳。司法審判機關也因案情提早公開，因此背負著龐大的輿論壓力，心證提早遭受污染，影響到日後客觀、公允的裁判。尤其，《國民法官法》施行在即，素民法官欠缺法律專業素養，更易受到輿論左右，形成未審先判的結果！

因此，所有足以影響偵查的事項，包括犯罪嫌疑人是否自首或自白及其內容；尚未實施或應繼續實施的偵查方法；實施偵查之方向、進度、內容及所得心證；足使犯罪嫌疑人潛逃，或有偽造、變造、湮滅證據或串供串證之虞，或被害人被挾持中尚未脫險，安全堪虞，或其他足以妨害偵查之資訊；偵查中之筆錄、錄音帶、錄影帶、照片或其他重要文件及物品；犯罪情節攸關犯罪嫌疑人、其親屬或配偶之隱私與名譽；有關被害人之隱私或名譽：有關少年犯之姓名、居住處所、就讀學校或其照片，亦不得任少年供他人拍照；檢舉人及證人之姓名、住居所、電話及其供述之內容或所提出之證據等，都不應該公開。

但在某些情形下，公開部分偵查事項，有助於維護治安、安定人心、澄清視聽、防止危害繼續擴大，包括現行犯或準現行犯，已經逮捕，其犯罪事實查證明確者；越獄脫逃之人犯或通緝犯，經緝獲歸案者；影響社會治安之重大案件，依據犯罪嫌疑人的自首、自白，案情明確，且無串供串證之虞者；偵辦的案件，依據共犯或有關告訴人、被害人、證人之供述及物證，足以認定行為人涉嫌犯罪，對於偵查已無妨礙者、影響社會大眾生命、身體、自由、財產之安全，有告知民眾注意防範之必要者；對於影響社會治安之重大案件，因犯罪嫌疑人潛逃或不詳，為期早日查獲，宜請社會大眾協助提供偵查之線索及證物，或懸賞緝捕者等，反而有公開的必要，應該加以公開。

檢察官是執法者，辦案要遵守程序正義，既是基本義務，也是天職，依法逐一、單獨訊問被告，是秘密偵查的必要手段。案情相同並不是可以一同訊問的理由，否則也可以把4個尋仇的殺人犯一同偵訊，因為各別行為人犯罪的原因、情節未必相同，一同訊問等於是將個人隱私洩漏給不相關的他人，並不具備上述可以例外公開的事由，這當然是違反偵查不公開原則！而這與「劍青檢改」說的高檢署檢察官脫離第一線案時間已久，只會雞蛋裡挑骨頭，不知地檢署檢察官人間疾苦，根本是八竿子不相關的兩件事！

反倒是「劍青檢改」指出，優化內勤檢察官值勤制度，確實值得深思！在究責之餘，更應該去探究是什麼原因造成這樣的結果！

台中地檢署檢察官會將4名互不認識的被告一同訊問，真正的原因是案件太多，處理不完。《刑事訴訟法》第92條第1、2項規定，「無偵查犯罪權限之人逮捕現行犯者，應即送交檢察官、司法警察官或司法警察。司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官。但所犯最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者，得經檢察官之許可，不予解送。」這種制度設計等於是把所有的刑事案件都推給檢察官來處理。警察機關沒有權力決定放人，縱然如酒駕這種極為輕微的案件亦是如此，內勤檢察官24小時值班期間，案件量動輒7、80件，某些地檢署甚至破百件，高壓、長時間的內勤偵訊，又不能出錯，就算是鐵人也會受不了！

好文推薦

湯文章／智商法院如何高智商解決商事糾紛

湯文章／單親媽殺幼子判死難道沒有教化可能嗎

湯文章／正義未到民怨先行　司法不要成為民怨製造機

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
快訊／福原愛爆出軌！　過夜小王全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／檢察官一次訊問多案　便宜行事牴觸偵查不公開

檢察官同庭訊問4被告遭認定違失　蔡清祥：需參考外界看法

立委收賄案勿過度誇大！北檢「偵查不公開」：若有人違反將依法處理

湯文章／誰流出來的19秒影片　偵查不公開很難嗎

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

獨／偵查「太公開」案例悲劇仍多　警界媒體觀點各異磨合找共識

林俊宏／無罪推定下仍須自證無罪的被告

湯文章／數人一起偵訊是否違反偵查不公開

雷皓明／罵人「豬隊友」會成立公然侮辱嗎

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

湯文章／數人一起偵訊是否違反偵查不公開

雷皓明／罵人「豬隊友」會成立公然侮辱嗎

2021新的一年人際關係會一路狂飆嗎？來測看看妳的人際運勢如何？

Nissan Sentra行李廂「拉柄」有何用？自帶夜光效果的救命設計

林淑芬質疑跑票再犯停權效期　中評會：指本屆立委任內

《永生戰》與韓同步4／15上映確定了！　最新劇照公開

NBA放寬限制！雙向合約球員可打季後賽　勇士、熱火等隊皆受益

快訊／荷蘭「新冠檢測中心」附近驚傳爆炸！　窗戶震到碎裂

巴拉圭媒體贈蔡英文「友誼英雄獎」　成首位獲該奬外國人士

陸全國政協會議10日閉幕　會期「6天半」再次因疫濃縮

黃花風鈴木盛開　雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

不想退房！台東南洋風渡假會館　睡醒秒見黃金日出、湛藍海景

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

法律熱門新聞

雷皓明／罵人豬隊友是公然侮辱嗎

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

湯文章／數人一起偵訊違法嗎

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

5男關一起　牢房竟變炮房

政大校長郭明政紅包官司　求償敗訴

狼繼父性侵繼女　判刑8年半定讞

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

劉彥君／生前規畫遺產避免爭產糾紛

西門雙屍案　兇手陳福祥死刑撤銷

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

林俊宏／從鐵路殺警案看鑑定修法之急

蔡孟翰／花大錢請律師卻要我認罪？

更多熱門

相關新聞

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者發生桃色緋聞，經監察院調查後提出彈劾，並送懲戒法院。懲戒法院3日上午首度開庭審理，丁允恭帶著26歲的妻子蔣捷妤一起出庭。庭訊後，2人攜手步出法院，強調對此事「很抱歉，希望法院能夠釐清事實，還給我們公道」。

雷皓明／罵人豬隊友是公然侮辱嗎

雷皓明／罵人豬隊友是公然侮辱嗎

建設公司少東離婚官司　准離免賠確定

建設公司少東離婚官司　准離免賠確定

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

現行犯直送法院？　劍青建議修法

現行犯直送法院？　劍青建議修法

關鍵字：

法律司改人權湯文章偵訊偵查不公開劍青檢改檢察官酒駕國民法官法

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面