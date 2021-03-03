湯文章／數人一起偵訊是否違反偵查不公開

▲身為執法者的檢察官，辦案要遵守程序正義，依法逐一、單獨訊問被告，是秘密偵查的必要手段。（圖／視覺中國）

過年前一則新聞，台中地檢署檢察官為了早點辦完4起毫無關聯的酒駕案，在同一庭內合併訊問4名互不認識的被告，被台中高分檢認定違反偵查不公開，有重大違失。但地檢卻決議不懲處，理由是「酒駕案件本質雷同，合併訊問不涉及實質偵查計畫，不會影響個案後續偵辦，亦未實質侵害偵查不公開要保護的目的」。

刑事訴訟作為國家實施刑罰權的程序，本身就帶有著侵害犯罪嫌疑人、被告的性格，如果沒有法律規範，是完全背離法治國家保障人權的精神。而「偵查不公開」的目的，在於保障當事人隱私及落實無罪推定原則。

人性大多喜歡窺人隱私，偵查中的案件一旦公開，犯罪嫌疑人及相關人士的名譽、隱私或其他權益，立即有受到侵害的危險，不論加害者或被害者，瞬間成為新聞主角，被迫接受輿論公審，最後不管是否無辜，傷害都已經造成，這明顯與人權保障的意旨背道而馳。司法審判機關也因案情提早公開，因此背負著龐大的輿論壓力，心證提早遭受污染，影響到日後客觀、公允的裁判。尤其，《國民法官法》施行在即，素民法官欠缺法律專業素養，更易受到輿論左右，形成未審先判的結果！

因此，所有足以影響偵查的事項，包括犯罪嫌疑人是否自首或自白及其內容；尚未實施或應繼續實施的偵查方法；實施偵查之方向、進度、內容及所得心證；足使犯罪嫌疑人潛逃，或有偽造、變造、湮滅證據或串供串證之虞，或被害人被挾持中尚未脫險，安全堪虞，或其他足以妨害偵查之資訊；偵查中之筆錄、錄音帶、錄影帶、照片或其他重要文件及物品；犯罪情節攸關犯罪嫌疑人、其親屬或配偶之隱私與名譽；有關被害人之隱私或名譽：有關少年犯之姓名、居住處所、就讀學校或其照片，亦不得任少年供他人拍照；檢舉人及證人之姓名、住居所、電話及其供述之內容或所提出之證據等，都不應該公開。

但在某些情形下，公開部分偵查事項，有助於維護治安、安定人心、澄清視聽、防止危害繼續擴大，包括現行犯或準現行犯，已經逮捕，其犯罪事實查證明確者；越獄脫逃之人犯或通緝犯，經緝獲歸案者；影響社會治安之重大案件，依據犯罪嫌疑人的自首、自白，案情明確，且無串供串證之虞者；偵辦的案件，依據共犯或有關告訴人、被害人、證人之供述及物證，足以認定行為人涉嫌犯罪，對於偵查已無妨礙者、影響社會大眾生命、身體、自由、財產之安全，有告知民眾注意防範之必要者；對於影響社會治安之重大案件，因犯罪嫌疑人潛逃或不詳，為期早日查獲，宜請社會大眾協助提供偵查之線索及證物，或懸賞緝捕者等，反而有公開的必要，應該加以公開。

檢察官是執法者，辦案要遵守程序正義，既是基本義務，也是天職，依法逐一、單獨訊問被告，是秘密偵查的必要手段。案情相同並不是可以一同訊問的理由，否則也可以把4個尋仇的殺人犯一同偵訊，因為各別行為人犯罪的原因、情節未必相同，一同訊問等於是將個人隱私洩漏給不相關的他人，並不具備上述可以例外公開的事由，這當然是違反偵查不公開原則！而這與「劍青檢改」說的高檢署檢察官脫離第一線案時間已久，只會雞蛋裡挑骨頭，不知地檢署檢察官人間疾苦，根本是八竿子不相關的兩件事！

反倒是「劍青檢改」指出，優化內勤檢察官值勤制度，確實值得深思！在究責之餘，更應該去探究是什麼原因造成這樣的結果！

台中地檢署檢察官會將4名互不認識的被告一同訊問，真正的原因是案件太多，處理不完。《刑事訴訟法》第92條第1、2項規定，「無偵查犯罪權限之人逮捕現行犯者，應即送交檢察官、司法警察官或司法警察。司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官。但所犯最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者，得經檢察官之許可，不予解送。」這種制度設計等於是把所有的刑事案件都推給檢察官來處理。警察機關沒有權力決定放人，縱然如酒駕這種極為輕微的案件亦是如此，內勤檢察官24小時值班期間，案件量動輒7、80件，某些地檢署甚至破百件，高壓、長時間的內勤偵訊，又不能出錯，就算是鐵人也會受不了！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。