懷疑是小王竟殺了他！鐵桶藏屍成白骨彰化男遭判刑12年半定讞





記者吳銘峯／台北報導

彰化縣賴姓男子17年前不滿前妻與李姓男子曖昧，2人路上相遇後大打出手，賴男持石塊、繩索殺害對方，藏屍鐵桶後棄置住家附近，多年來一直沒被人發現，直到去年5月間鄰居整理環境，打算丟掉鐵桶時才發現白骨，全案因此爆發。賴男一審遭判刑13年6月，二審改判12年6月，案經上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

彰化縣警察局員林分局去年5月間接獲報案，當地擔任道士的男子想將某地廢棄鐵桶清理後變賣，騎車經過時不慎撞倒鐵桶，桶內白骨連同覆蓋在上面的垃圾與衣物等雜物洩漏而出，故報警處理。由於鐵桶內骨骸、衣服及破損證件等物品均已腐爛，白骨無法確認身分。透過比對白骨DNA後，查出死者是失蹤多年的李姓男子。李男失蹤前在彰基醫院附近當白牌車司機，與賴男前妻有染。雙方家庭均知道2人不倫的行為，但李男卻突然失蹤。

▼李姓男子當年突然失蹤。（圖／記者唐詠絮攝）

警方循線找到賴男前妻，並認定賴男涉有重嫌，但賴男卻四處躲藏、逃避追緝，一直到案發後近2個月，才被警方逮捕到案。經過檢警釐清後發現，賴男雖與妻子在2002年間離婚，但他不滿前妻與李男曖昧，2004年間兩人在路上偶遇，一言不合大打出手，賴男拾起石塊重擊李男頭部，再將李男拖進車內用繩索勒斃，最後放進鐵桶內，棄屍住家三合院後方防火巷。檢方因此依照殺人罪嫌，對賴男提起公訴。

一審法院審理時，賴男的前岳母願意協助賴男賠償，並提出300萬元的賠償金，但未獲死者家屬同意，不願和解。一審法院最後認定賴男有罪，判刑13年6月。案經上訴，台中高分院二審審理時，賴男前岳母提高賠償金為600萬元，達成和解；再加上法院認為賴男犯案後已見悔悟，且有教化可能，因此二審改判有期徒刑12年6月。全案再上訴，最高法院審理後，28日駁回上訴定讞。

▼鐵桶白骨案藏屍地點。（圖／記者唐詠絮攝）