李永然／從陳情、申訴及起訴談《羈押法》修正

▲基於無罪推定原則，在押被告也應享有《憲法》第16條有關人民訴訟的權利及訴訟防禦權。（圖／視覺中國CFP）

我國於民國108年12月10日立法院三讀通過《羈押法》的修正，將條文增加至117條條文，可謂是對羈押之刑事被告人權保障的一大進步。

此次修正增訂第11章「陳情、申訴及起訴」（自第82條〜第105條）。基於無罪推定原則，受羈押被告在《憲法》上的權利與保障，與一般人民所能享有者應該沒有不同；因而《憲法》第16條有關人民訴訟的權利及訴訟防禦權，在押被告也應享有（註1）。大法官會議釋字第653號解釋，對於舊《羈押法》第6條及同法施行細則第14條第1項規定，不許受羈押被告向法院提起訴訟請求救濟的部分，與《憲法》第16條保障人民「訴訟權」的意旨有違（註2）。

筆者對於陳情、申訴及起訴，謹分述如下：

1.陳情：在押被告可以用「言詞」或「書面」向看守所、視察小組（註3）或其他視察人員提出陳情；看守所對於前述陳情，也應為適當的處理（《羈押法》第84條）。

2.提起申訴：被告因羈押而有下列情形之一者，可以用「書面」或「言詞」向看守所提起申訴：不服看守所所為影響其個人權益的處分或管理措施；因看守所對被告依《羈押法》請求的事件，拒絕被告的請求或於二個月內不依被告的請求作為「決定」，被告認為權利或法律上利益受損害；因羈押的公法上原因發生的「財產給付爭議」（《羈押法》第85條）。

羈押中被告運用申訴應注意以下：可以委任「律師」為代理人；可以經看守所或法院的許可，偕同「輔佐人」到場；看守所為處理申訴事件，設有「申訴審訊小組」，該小組進行審議時，依法須通知申訴人，委任代理人及輔佐人列席陳述意見；申訴人於申訴程序中，可以申請「申訴審議小組」調查事實及證據；審議小組應分別決定「不受理」、「申訴無理由」或「申訴有理由」的情形，作成「決定書」；該決定書內還應附記「如依羈押法規定得向法院起訴者，其救濟方法、期間及其受理機關」（《羈押法》第86條、第87條、第94條、第97條、第101條）。

3.提起訴訟：被告提起前述申訴，對於看守所申訴審議小組做成的決定不服時，可以提起行政訴訟。起訴時應注意以下：應向看守所所在地的「地方法院行政訴訟處」提起；應於申訴決定書送達後「三十日」的不變期間內為之；應以書狀，即提出「行政訴訟起訴狀」；被告不能自作起訴狀者，看守所人員應為之代作；此一訴訟屬於簡易訴訟程序事件，除《羈押法》或其他法律另有規定外，適用《行政訴訟法》簡易訴訟程序的規定，裁判費用減繳二分之一（《羈押法》第102條〜第105條）。

由上述說明，民國108年12月間《羈押法》立法院三讀通過修正案，增訂第11章是我國對羈押中刑事被告之人權保障的一大進步，盼其規定未來能落實，這樣才能符合聯合國《公民與政治權利公約》的精神，且實現我國之人權立國的理念。

註1、參見賴擁連撰：「我國監所人犯權利演進的檢視與前瞻」乙文。

註2、該號解釋於民國97年12月26日作成，還要求於本號解釋公布之日起「二年」內，檢討修正《羈押法》及相關法規，就受羈押被告及時有效救濟的訴訟制度，訂定適當的規範。

註3、《羈押法》第5條規定：為落實「透明化原則」，保障被告權益，看守所應設獨立的「外部視察小組」。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。