李善植／善用調解合法延長告訴期間

▲告訴權人只要在告訴期間內，向鄉鎮市調解委員會聲請調解，就有機會依法延長告訴期間。（圖／視覺中國CFP）

刑事告訴乃論之罪，告訴期間為6個月，被害人應自知悉犯人之時起，6個月內提告，才符合法定的追訴要件。但此次新冠肺炎疫情肆虐，許多人擔心外出有染疫風險而足不出戶，以致於很多應在告訴期間提告之告訴乃論案件，民眾不想直接提告，又擔心告訴逾期而陷於兩難。

舉例來說，過失傷害的車禍案件，雙方均有和解意願，但因疫情而無法見面協商；妨害名譽的誹謗案件，想找律師諮詢是否符合法律要件，但律師事務所暫時不提供面談服務；普通傷害的互毆案件，已向公所調解會聲請調解，卻遇到公所暫停調解業務而無法進行調解程序等情形。

其實上述問題並非無解，告訴權人只要在告訴期間內，向鄉鎮市調解委員會聲請調解，就有機會依法延長告訴期間。

依《鄉鎮市調解條例》第31條規定：「告訴乃論之刑事事件由有告訴權之人聲請調解者，經調解不成立時，鄉、鎮、市公所依其向調解委員會提出之聲請，將調解事件移請該管檢察官偵查，並視為於聲請調解時已經告訴。」也就是，只要是由「告訴權人」在「6個月之告訴期間」內，向「鄉鎮市調解委員會」聲請調解，不論調解期間經過多久，均能在調解不成立後，以聲請調解委員會將該事件移請檢察官偵查之方式，達到合法提出告訴之目的。該規定之立法意旨乃為促使當事人善用鄉鎮市調解制度，使告訴乃論之罪之告訴權人，不致因聲請調解程序費時，造成告訴期間屆滿而喪失告訴權。

民眾遇到法律糾紛千萬別驚慌，可以多加利用鄉鎮市調解制度，以刑事告訴乃論案件而言，若雙方調解成立，並於調解書上記載同意撤回之意旨，經法院核定後，視為於調解成立時撤回告訴（《鄉鎮市調解條例》第28條第2項），紛爭一次解決；若調解不成立，又可以依該條例31條之規定，合法提出告訴，更加有效保障權益。

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●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場。