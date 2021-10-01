　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／善用調解合法延長告訴期間

▲調解，調解委員。（圖／視覺中國CFP）

▲告訴權人只要在告訴期間內，向鄉鎮市調解委員會聲請調解，就有機會依法延長告訴期間。（圖／視覺中國CFP）

刑事告訴乃論之罪，告訴期間為6個月，被害人應自知悉犯人之時起，6個月內提告，才符合法定的追訴要件。但此次新冠肺炎疫情肆虐，許多人擔心外出有染疫風險而足不出戶，以致於很多應在告訴期間提告之告訴乃論案件，民眾不想直接提告，又擔心告訴逾期而陷於兩難。

舉例來說，過失傷害的車禍案件，雙方均有和解意願，但因疫情而無法見面協商；妨害名譽的誹謗案件，想找律師諮詢是否符合法律要件，但律師事務所暫時不提供面談服務；普通傷害的互毆案件，已向公所調解會聲請調解，卻遇到公所暫停調解業務而無法進行調解程序等情形。

其實上述問題並非無解，告訴權人只要在告訴期間內，向鄉鎮市調解委員會聲請調解，就有機會依法延長告訴期間。

依《鄉鎮市調解條例》第31條規定：「告訴乃論之刑事事件由有告訴權之人聲請調解者，經調解不成立時，鄉、鎮、市公所依其向調解委員會提出之聲請，將調解事件移請該管檢察官偵查，並視為於聲請調解時已經告訴。」也就是，只要是由「告訴權人」在「6個月之告訴期間」內，向「鄉鎮市調解委員會」聲請調解，不論調解期間經過多久，均能在調解不成立後，以聲請調解委員會將該事件移請檢察官偵查之方式，達到合法提出告訴之目的。該規定之立法意旨乃為促使當事人善用鄉鎮市調解制度，使告訴乃論之罪之告訴權人，不致因聲請調解程序費時，造成告訴期間屆滿而喪失告訴權。

民眾遇到法律糾紛千萬別驚慌，可以多加利用鄉鎮市調解制度，以刑事告訴乃論案件而言，若雙方調解成立，並於調解書上記載同意撤回之意旨，經法院核定後，視為於調解成立時撤回告訴（《鄉鎮市調解條例》第28條第2項），紛爭一次解決；若調解不成立，又可以依該條例31條之規定，合法提出告訴，更加有效保障權益。

好文推薦

李善植／網購商品的7天猶豫期非試用期

李善植／手機被孩子拿去買遊戲點數可要求退款嗎

李善植／簽了和解書仍挨告？調解委員會更有保障

▲▼李善植●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
四叉貓打高端第2劑：不知身體怎麼惹！　2張照片驚呆網友
坑殺勞退基金投資人8000萬　「第一操盤手」集團3人遭聲押
才買2周！　好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」
鴻海搶攻Apple Car大單！「砸64億元」俄州買廠造電動
整形名醫撿屍輕熟女！無法勃起改用手　判4年今入獄
第一網紅「無預警停更」報警：半夜被噁心到了　受虐過往被起底
小心噴錢！十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元
快訊／台中透天厝凌晨惡火！屋主妻困2F「救出無心跳」送醫不治
U23世界盃／「潛水艇」陳宇宏6局無失分　中華奪複賽首勝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

勞工要注意！　勞資爭議調解「完全免費」、私下收費屬違法行為

最高法院將設調解室　免打官司也可透過調解和解解決糾紛

遇到漏水糾紛怎麼辦？　你一定要知道的2件事

受不了！房客吵鬧講不聽　鄰居po文找房東「出來面對」

柯怡如／提不提告誰說了算？關於告訴權的行使

李善植／善用調解合法延長告訴期間

吳景欽／掛零的法官評鑑

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

李善植／善用調解合法延長告訴期間

吳景欽／掛零的法官評鑑

快訊／大陸禁台釋迦蓮霧　陳吉仲：今已提供書面資料給WTO

防制改裝噪音車滋擾山區民眾　白河警積極取締執法

驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕！　呱吉酒後直播：我不知怎跟她相處

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

女友3款iPhone超猶豫　男貼心下單換來一句「有點小遺憾」

崑山科大辦「校安暨犯罪預防宣導」　降低校安危機

星展「甜甜圈經濟學」永續調查出爐　「生物多樣性喪失」最受關注！

台股跌逾百點！指數摜破16800關卡　航運三雄走弱

TOYOTA Sienna的乘客最安全！美國評選後座安全性最高／最低新車

越南胡志明市「疫苗施打率逾9成」　今起逐步解封

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

法律熱門新聞

李善植／善用調解延長告訴期間

狼警性侵當事人　二審判4年半

吳景欽／掛零的法官評鑑

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

犯罪卻不處罰　檢方「微罪不舉」

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

吳景欽／掛零的法官評鑑

吳景欽／掛零的法官評鑑

從去年（2020）7月17日開始，人民可直接向法官評鑑委員會提出法官評鑑，但實施一年以來，由人民提出146件的案件，卻無一件成立。如此的結果，是否能完全歸結於人民不懂法律，恐有相當疑問，或許也該檢討現行的法官評鑑程序到底有何問題。

過期3年原料製「蝦味先」海削2500萬　裕榮老董判囚定讞

過期3年原料製「蝦味先」海削2500萬　裕榮老董判囚定讞

為友人出氣槍殺他女友　男友無罪遭改判殺人

為友人出氣槍殺他女友　男友無罪遭改判殺人

國安法重要　蔡清祥：擬提升二審偵辦

國安法重要　蔡清祥：擬提升二審偵辦

毒品原料交民眾保管　蔡清祥：盼能儘早銷毀

毒品原料交民眾保管　蔡清祥：盼能儘早銷毀

關鍵字：

法律司改人權李善植台灣司法人權進步協會台中市政府法制局長調解告訴乃論鄉鎮市調解條例

讀者迴響

熱門新聞

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

控制狂？3星座越愛你越想管你

周揚青要求延長約會！　「新男友拒絕」被打槍變臉

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面