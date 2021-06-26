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保安局長升任政務司長　李家超：維護國安是特區「頭等大事」

▲▼香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

▲香港新任政務司司長李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新任政務司司長李家超26日會見媒體時表示，維護國家安全是特區的責任，也是頭等大事，政府會利用每個機會推動國家安全教育，每位官員和公務員都有履行維護國家安全和推動國家安全教育的責任。

李家超先前擔任保安局局長，此次升任為政務司司長，被認為是港府將持續加強國安方面政策的訊號。對此，李家超指出，當他的崗位是政務司司長，就要去履行政務司司長的職責，「當然維護國家安全是特區的責任，亦是頭等大事，我們會利用每個機會去做國家安全教育，所以無論哪個崗位、哪位公務員、哪位官員，都有履行國家安全的責任，亦有推廣國家安全教育的責任，但同時每個公務員、每個崗位的官員都有其他責任。」

李家超提到，他作為政務司司長，當然繼續有維護國家安全的責任，「我亦是國家安全委員會的一位成員，所以這個責任，我必定會履行，亦堅定不移，但這個責任只會對香港更好，因為國家安全、香港安全，是一個繁榮穩定的基礎。」

李家超還說，他作為政務司司長，當然所涉及的範圍是廣泛的，是整個特區社會每個環節，都需要去監管，「我的角色不是去取代每個局長去制訂自己政策的責任，每個局長都應該在自己的政策範圍是最專業、最熟悉的。」

李家超強調，政務司司長的責任是確保制訂的政策全面和有效，亦配合整體政府的施政，「我亦會以客觀的角度去令制訂政策的同事更加掌握全貌，再加上我強調我會積極推展行政和立法關係，亦確保最後在立法會審議時，有關政策或法例得到全面、深入、廣泛的討論，令我們制訂的政策是符合香港的實況。」

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