　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

▲▼泰國宣布包含曼谷在內10個地區的建築工地全數關閉，以防堵近來的工人群聚感染，圖為泰國曼谷一處工地。（圖／路透）

▲泰國宣布包含曼谷在內10個地區的建築工地全數關閉，以防堵工人群聚感染，圖為泰國曼谷一處工地。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國4月初起爆發迄今最嚴重的一波新冠疫情，自28日起，當局將針對曼谷與其周邊5個省份，實施餐廳禁止內用、禁止20人以上聚會與店家提早打烊等措施。另外，包含以上地區與最南端和馬來西亞接壤的4個省份，將關閉建築工地、封鎖工人宿舍，並設立檢查站限制跨區移動或旅行。

綜合美聯社與彭博社報導，泰國面對疫情急劇升溫，當局將收緊防疫措施，從周一（28日）開始針對曼谷與周邊5省，實施餐廳將禁止內用、禁止20人以上聚會活動，購物中心也須在晚間9時前打烊，時間為期1個月，如果發現仍有群聚現象，地方長官可以下令封這些社區。

▲▼泰國開始大規模接種新冠疫苗，泰國疫情。（圖／路透）

▲泰國6月初開始推動大規模接種新冠疫苗。（圖／路透）

另外，由於泰國自5月份以來，光在曼谷就已爆發37起工人宿舍群聚事件，根據新的防疫規定，曼谷與周邊5省以及南部和馬來西亞接壤的4個省份被列為疫情熱區，所有建築工人將被重新安置於指定地點，並且關閉建築工地、封鎖宿舍以遏制感染擴大，並設立檢查站以限制這些疫情熱區的跨區移動。報導指出，曼谷共有575處類似的勞工宿舍，住有8.1萬名工人。

泰國4月初起爆發迄今最嚴重的一波新冠疫情，27日官方數據顯示，過去24小時之內，泰國共新增3995例確診病例，累計染疫人數達24萬4447人，死亡人數則超過1900人。消息公開之後，泰國網友在推特上以「曼谷封城（#BangkokLockdown）」的標籤大量發文，表達對這項政策實施的時機點的批評，而總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）先前已經拒絕對曼谷實施7天宵禁的提案，希望避免使用「封鎖」一詞，並針對特定企業或活動來防堵疫情。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

肌膚保水更逆齡！台酒「青春露」激殺1.9折

ET快訊
Delta病毒症狀「兩痛一水」！專家曝判別辦法　建議4類人要
聯亞新冠疫苗2期報告「無不良反應」 　安全與耐受性良好！
紓困被退件！他細看原因傻爆眼　萬人笑噴：收手吧
LIVE／聯亞「新冠疫苗」2期解盲　記者會公布結果
萬華外籍男「猝逝後確診」　4警快篩結果出爐
油箱加滿149元！員工好心「多按一下」　結果超尷尬
屏東無感染源確診果農詭異足跡曝　與Delta乘客在醫院重疊一
枋寮確診個案！柯P稱可能是Delta病毒　屏縣回應了
彰化「避疫法會」傳播鏈擴大！教職員染疫傳女廚工

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

觀眾嗨舉標語闖賽道！　環法車賽「20多名車手追撞」驚險畫面曝光

日本疫苗接種頻出包！共139件疏失...重複使用針筒、打過期疫苗

美確診死亡病患99％沒打完疫苗！　「突破性」感染率僅0.1％

逃難大遷徙！孟加拉全國封鎖7天　大批民眾逃離首都達卡

邁阿密恐怖樓塌！8旬夫妻失蹤74hrs　孫卻狂接16通「阿嬤家來電」

日媒：拜登夫人代打出席東奧開幕　日本元首級待遇接待

金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

觀眾嗨舉標語闖賽道！　環法車賽「20多名車手追撞」驚險畫面曝光

日本疫苗接種頻出包！共139件疏失...重複使用針筒、打過期疫苗

美確診死亡病患99％沒打完疫苗！　「突破性」感染率僅0.1％

逃難大遷徙！孟加拉全國封鎖7天　大批民眾逃離首都達卡

邁阿密恐怖樓塌！8旬夫妻失蹤74hrs　孫卻狂接16通「阿嬤家來電」

日媒：拜登夫人代打出席東奧開幕　日本元首級待遇接待

金正恩暴瘦消雙下巴！北韓居民見「憔悴模樣」心痛落淚：無法接受

女性風險更高！4原因釀心臟衰竭　醫苦勸：壓力別再悶心裡

金山漁港假日「群聚看海」！工作人員氣炸：別再拍了，全部離開

Delta入侵！攤商拒收屏東枋山芒果 陳吉仲挺農出招「行銷平台」

入境旅客一律要搭防疫專車去檢疫　桃機喊話：親友別再來接機

Jil Sander+推出最優雅的「勃肯拖鞋」　半包鞋設計＋綁帶實在太美

車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

台南市提供快篩試劑1萬份予基層診所使用　 加強篩檢疑似個案避免傳播鏈擴大

放軍海海軍博物館青島開館！　1：1複製長江艦亮相

Delta病毒症狀「兩痛一水」！專家曝判別辦法　4類人應做定序

快訊／聯亞新冠疫苗2期期中報告「無不良反應」 　安全與耐受性良好！

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

馬來西亞宣布　「全面封鎖」無限期延長

Delta變種佔英國99％病例　年輕人症狀曝　

台盛行宇美町式　日本發明醫生驚訝

12歲少年衝浪巧遇公牛鯊！小腿肚被啃光

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

盤點前10大Delta病毒受害國家

兩大毒販小鎮火拚　18人陳屍大街

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

美熱氣球撞電線遭肢解！　4人當場亡1送醫不治

英衛生大臣擁吻女助理！　「0防疫」犯眾怒下台

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史

澳洲Delta病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

更多熱門

相關新聞

宜蘭掛標語「你來幹嘛？」 　苦苓難過發聲

宜蘭掛標語「你來幹嘛？」 　苦苓難過發聲

以往假日總是人山人海的宜蘭，受疫情關係，意外還給當地人寧靜的生活，但就怕外地人堅持硬闖遊玩，讓臉書《頭城二三事》版主決定募資做警示看板，「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」，對此，作家苦苓在臉書寫下看法，直言「真覺得有點難過」。

Delta強襲密切接觸定義要改？專家這樣說

Delta強襲密切接觸定義要改？專家這樣說

張顯耀疑特權打疫苗偷刪文　台灣基進狂酸

張顯耀疑特權打疫苗偷刪文　台灣基進狂酸

孟加拉全國封鎖7天　民眾「大遷徙」逃離首都達卡

孟加拉全國封鎖7天　民眾「大遷徙」逃離首都達卡

跟上藍營4縣市買BNT疫苗？北市回應了

跟上藍營4縣市買BNT疫苗？北市回應了

關鍵字：

泰國曼谷封城封鎖工人宿舍跨區移動新冠肺炎COVID-19世界疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

快訊／再增9死！今本土病例+88

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

快訊／本土Delta病毒再增2人

打工族1萬元生活補貼你能領到嗎？　這三種人不符資格

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面