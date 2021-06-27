快訊／本土Delta病毒再增2人　指揮中心公布最新基因定序結果

記者嚴云岑／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，含秘魯祖孫在內共有6人感染Delta病毒，包含指標個案白牌車司機，司機乘客與其同住者祖孫，總計4起本土Delta個案，指揮中心今（27）日公布尚未完成定序個案結果，包括司機一起共餐、泡茶者，還有司機的同住者，再有2人驗出delta病毒株，但陳時中在記者會上口頭表示，「群聚12人都是delta病毒株。」

指揮官陳時中坦言，Delta病毒進入社區，相關應變措施要完整疫調，擴大匡列接觸者採檢，當地超商、餐飲、傳統市場關閉三天。

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▲0627屏東篩檢站篩檢結果更新。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409之2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

為避免感染擴大，指揮中心已擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。

陳時中表示，屏東縣政府在此事件上非常積極，把採檢一圈圈擴大，6/24起採檢444位，昨天報告還有20人PCR還沒有結果，但現採檢出爐都是陰性。6/26又採了469位，其中有一個快篩陽性，不過PCR確診仍是陰性。目前整體採了913位，目前還沒有發現新個案，目前居家隔離人數也增列117人，現在總匡列173位。