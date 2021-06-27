中共百年黨慶前夕　習近平將首次頒授「七一勳章」

▲中共將首次頒授「七一勳章」。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共建黨百年慶祝活動將於7月1日舉行，大陸官媒《新華社》報導，中共總書記習近平將在6月29日的「七一勳章」頒授儀式上首次頒授「七一勳章」，並發表重要講話。

根據報導，在中共成立百年之際，中共決定首次評選頒授「七一勳章」，依照2017年印發的條例，「七一勳章」由中共中央設立，一般在中共成立「逢五、逢十」的年份授予，為中共最高榮譽。

報導提到，「七一勳章」人選的提名條件有4項，一是理想信念堅定，對黨忠誠，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；二是為中國革命、建設、改革，為全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰，為推進黨的建設新的偉大工程，作出傑出貢獻、建立卓越功勳；三是道德品行高尚、創造寶貴精神財富；四是在全黨全社會具有重大影響、受到高度讚譽。

▼「七一勳章」將由中共總書記習近平頒授。（圖／記者陳政錄攝）



報導指出，首次頒發「七一勳章」的對象，是健在的、截至今年7月1日黨齡達到50年、一貫表現良好的中共黨員，「老黨員為黨工作一輩子、奉獻一輩子，向他們頒發紀念章，體現了黨中央的關懷和褒揚，有利於增強黨員的榮譽感、歸屬感、使命感，有利於激勵一代一代共產黨員拼搏奉獻、接續奮鬥，有利於匯聚全黨實現『十四五』規劃和二〇三五年遠景目標的磅礴力量。」

報導提到，「七一勳章」以樸素、莊重為主要設計理念，以紅色、金色、白色為主色調，使用冷壓成型、花絲鑲嵌、彩絲織錦等工藝製作，章體採用黨徽、五角星、旗幟、豐碑與光芒、向日葵、大山大河、如意祥雲等元素。

有別於國家勳章和國家榮譽稱號獎章的金屬章鏈，「七一勳章」使用織物綬帶，採用向日葵、光芒、星光等元素，寓意「在黨的陽光沐浴下，勳章獲得者一心向黨，全心全意為人民服務，不忘初心、牢記使命、砥礪前行。」