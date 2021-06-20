迎百年黨慶「京禁私放鴿子、氣球」　網疑：閱兵放的鳥飛去哪？　

▲ 北京禁止私放鴿子氣球，網疑惑「先前閱兵放的飛去哪？」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

為了迎接中共「建黨100週年慶祝大會」，北京宣布禁止民眾「私放」鴿子或氣球，無人機等設備也禁止運行。這消息讓不少大陸網友好奇發問，之前政府自己辦活動施放的鴿子或氣球都飛去哪裡？原來，大陸有特殊單位專門養信鴿，還是警車集合放飛，所以飛出去鳥兒會自動回籠子，不會到處亂竄。

綜合陸媒報導稱，北京市公安局15日發出通告，要求由從6月21日至7月1日，禁止任何機構和個人利用無人機、穿越機等做體育、娛樂、廣告活動，禁施放氣球活動。對養殖鴿子等鳥類動物，也要求圈養，禁止放飛。

這次京城發出「禁飛令」，除了無人機，這次連鴿子、氣球也禁飛，主要怕干擾當天活動運行。不過，這項禁令引起不少網友好奇討論，每次舉辦大型活動或閱兵，施放上萬隻鴿子和是以萬計氣球通通飛去哪了？

▲ 大陸舉辦活動放的鴿子全部有「專業訓練」 。（圖／翻攝 旅行到世界邊緣）

據陸媒報導稱，原來，這些鴿子都是和信鴿協會和愛好者征集的，經過檢驗合格後開始魔鬼訓練。等到活動當天，鴿子由警車護送到集合地點統一放飛的。由於信鴿歸巢能力十分敏銳，又經過專門的訓練，放飛之後全部自行歸巢，偶有幾隻會迷失或半路遭遇危險，多半有九成多自動飛回籠子。

至於施放的氣球充的都是氦氣，不會對大氣造成汙染。由於氦氣比空氣密度輕，氣球會漂浮上升，當升到一定高度之後就會爆炸，飄散的碎片是環保可降解的材料，到的地下會慢慢分解，不會造成汙染。

據了解，北京為了準備百年黨慶，維安全面升級。大陸國家郵政局、公安部、國家安全部16日發布通告，稱自6月21日至慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件須經X光機安檢，並逐一加蓋或貼上過機安檢標識，標識應載明安檢單位和省份。

公告又稱，北京寄遞企業對寄往北京的郵件、快遞全面實行投遞前二次安檢，對市內郵件快遞落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返。