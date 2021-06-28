秘魯祖孫同班機乘客「感染機率高」！台大醫曝3原因：要全做PCR

▲桃園機場二航廈旅客辦理登機情形。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃凱翊／綜合報導

秘魯返台祖孫倆被驗出感染Delta病毒，更造成12人群聚感染，讓屏東疫情升溫，而Delta病毒的高傳播力，也讓人擔心當初與祖孫二人搭同班機返台的乘客，是否也可能已經被感染，對此，疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎醫師表示，「感染機率的確很高」。

李秉穎醫師今早接受資深媒體人周玉蔻節目專訪，他表示，現在必須要精準調查秘魯返台祖孫的接觸史，尤其同班機上的所有乘客，由於是在密閉空間且飛機上氣流較強，飛沫擴散距離較遠，如果又共用同一個衛浴設備，在飛機上傳染病毒的風險很大，保險起見應該要框列出來進行居家檢疫跟居家隔離，並全數做PCR採檢精準判斷才能讓他們進入社區。

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▲疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎醫師。（圖／記者呂佳賢攝）

另外周玉蔻也在節目上質疑，祖孫二人疫調時表示僅有外出丟垃圾時與鄰居打招呼，且雙方都有戴好口罩，但鄰居卻染疫，是否代表Delta病毒株會經由空氣擴散，李秉穎醫師笑回，「如果像她說的丟垃圾是不太可能啦」，要看他們是否真的有戴好口罩，鼻子有確實蓋住，若鼻子沒有遮住就是很大的漏洞，等於完全沒有防護，「我也不知道他是怎麼感染的，要再查清楚感染途徑」。

李秉穎醫師同時提到，對於屏東這波疫情至少要觀察7到14天，因為新冠病毒的潛伏期是14天，不過大部分發病時間都在7天內，「如果７天內沒有大規模爆發的話，就可以比較安心」。