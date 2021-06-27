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年輕人症狀曝光！染Delta住院風險暴增至160％　佔英國99％病例

▲▼ 台灣新冠疫情。（圖／路透）

▲台灣新冠疫情爆發，國軍化學兵進入北捷消毒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Delta變種病毒入侵世界至少85國，連台灣近日都出現病例，而英國原定解封日期更因為Delta病例暴增而被迫延後。對此，外媒報導，英國感染Delta變種病毒的住院風險增至1.6倍，而除了頭痛、流鼻涕之外，40歲以上患者會更常出現打噴嚏症狀，未滿40歲以下則較常有喉嚨痛的症狀。

根據英國《太陽報》報導，英國公衛部門表示，已有證據表明Delta變種病毒會導致更嚴重的疾病，因為英國住院率至今已翻倍成長，而研究數據顯示，感染Delta變種的住院風險是原有的161％，到急診室就醫的可能性也比先前增加67％。有專家表示，父母應該注意孩子是否有出現以下症狀，包含疲勞、頭痛、發燒、喉嚨痛、流鼻涕與食慾不振。

報導指出，沒有證據顯示Delta變種病毒的症狀與原本已知的症狀不同，但除了都會頭痛、流鼻涕之外，40歲以下較年輕的族群容易出現喉嚨痛，40歲以上患者則更常有打噴嚏的症狀。報導稱，英國Delta病例主要發生在未接種疫苗的年輕人當中，目前正在住院的患者年齡層也都比前幾波疫情時來得更年輕，這意味著確診者不太需要重症護理，但在解封前給30歲以下的英國民眾帶來衝擊。

英國公共衛生署（PHE）數據顯示，從4月中旬首例確診起，截至6月18日為止，英國已經報告了超過7.6萬例的Delta變種相關病例，最近一周的感染人數比前一周數據上升80％，目前英國新增確診病例中有99％都是感染了Delta病毒，超越了先前英國變種病毒（Alpha）的紀錄。專家表示，未接種疫苗者感染風險較高，另外在貧困、少數民族與較擁擠的地區會傳播得更快。

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