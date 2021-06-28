　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

▲▼英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

▲英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

中央社訊

一批英國國防機密文件近日在英格蘭一個公車站被發現，當中有英國驅逐艦在克里米亞外海行動內容，這起行動也引發俄羅斯射擊警告。英國政府27日說，已對文件外洩事件展開調查。

一位匿名民眾22日告訴英國廣播公司（BBC），他們在英格蘭南部肯特郡（Kent）一個公車站後方發現50 頁機密文件。報導說，文件中討論到像英軍驅逐艦衛士號（HMS Defender）23日在克里米亞（Crimea）外海的黑海烏克蘭領海航行的行動，可能引發俄羅斯做出的反應。

法新社報導，英國國防部表示，一名員工上週通知部內一批文件遺失，他們已展開調查。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）27日對天空新聞網（Sky News ）表示：「這種事不應該會發生。當時已做出適當通報，...內部正對事發狀況進行調查。」

俄羅斯國防部23日表示，當天對侵入領海的英艦衛士號開火示警。英國當時則說，衛士號在烏克蘭領海進行無害通過（innocent passage），符合國際法。

根據莫斯科說法，事發地點在克里米亞的費歐倫特角（Cape Fiolent）外海。俄羅斯2014年自烏克蘭手中併吞克里米亞，但國際社會絕大多數不承認克里米亞屬於俄國領土。

被拾獲的英國國防文件似乎顯示，英國官員先前已知道，衛士號航行路線可能導致俄羅斯做出反應；但若讓這艘英艦改道，可能會被莫斯科解讀為「英國害怕/逃跑」。

文件另一部分也寫道，衛士號最後採取的航行路線「提供機會與烏克蘭政府互動，...在英國承認的烏克蘭領海內」。

俄羅斯外交部24日召見英國大使，對護衛艦入侵事件表達「強烈抗議」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並形容這是「蓄意且預謀的挑釁」。

▼當時俄羅斯邊境巡邏艇不僅開火示警，更派出Su-24M戰轟機更在英軍航道前投放4枚炸彈，迫使其改變航道。（圖／路透社）

▲▼Su-24戰鬥轟炸機。（圖／路透社）

 
ET快訊
曾載Delta確診祖孫回屏東！新北計程車司機PCR結果出爐
台北第一間「知名麻辣鍋店」熄燈　拆招牌永久停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

快訊／邁阿密大樓突倒塌！最新死亡數出爐　仍有156人失蹤

高空中「掉出飛機」！　澳洲跳傘教練、客人重摔地面慘死

恐怕只能封城！Delta+變種株強襲　世衛俄代表警告：須採緊急措施

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

柴犬坐車獨占座椅間縫隙當寶座　臉擠成像方形吐司...舒服到睡著

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

快訊／邁阿密大樓突倒塌！最新死亡數出爐　仍有156人失蹤

高空中「掉出飛機」！　澳洲跳傘教練、客人重摔地面慘死

恐怕只能封城！Delta+變種株強襲　世衛俄代表警告：須採緊急措施

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

女兒懷裡拉衣吸奶...許孟哲癢到尖叫！　曝奇妙感受：推薦爸爸試試

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

珉娥男友發聲強調「沒劈腿」！　親曝交往時間線：別再散播謠言

快訊／冒雨騎腳踏車逆向國道慘死！滿地血肉糊成一團⋯性別難辨認

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

金正恩暴瘦！北韓居民受訪心痛落淚

Delta+變種株強襲...世衛：恐怕只能封城！

馬來西亞宣布　「全面封鎖」無限期延長

美國NASA局長支持對中國實施太空封殺！

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

邁阿密樓塌老夫妻失蹤　孫卻接到阿嬤家來電

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年　崩潰自殺

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

美國確診死亡病患99％沒打完疫苗

更多熱門

相關新聞

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

美國佛羅里達州邁阿密24日發生公寓崩塌意外，根據美國CNN最新的消息指出，倒塌造成的死亡人數上升至 9 人，而稍早的統計顯示，目前仍有156人失蹤，救難人員正持續在廢墟中尋找可能的倖存者。

礦場崩塌壓死飼主　牠每天痴等主人回家

礦場崩塌壓死飼主　牠每天痴等主人回家

美國NASA局長支持對中國實施太空封殺！

美國NASA局長支持對中國實施太空封殺！

美國確診死亡病患99％沒打完疫苗

美國確診死亡病患99％沒打完疫苗

邁阿密樓塌老夫妻失蹤　孫卻接到阿嬤家來電

邁阿密樓塌老夫妻失蹤　孫卻接到阿嬤家來電

關鍵字：

北美要聞國際軍武黑海艦隊機密文件英國英軍驅逐艦黑海衝突

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

有綠卡不回美國打疫苗！阿Ben曝原因

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

防Delta！她籲「口罩戴雙層」堪比N95　醫：戴錯更可怕

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面