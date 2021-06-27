Delta成主流！　義大利變種病毒患者占比30天內激升12.6%

▲義大利Delta和Kappa變異病毒病例在近一個月激增。（圖／路透）

文／中央社米蘭25日綜合外外電報導

義大利高等衛生研究院（ISS）今天表示，過去一個月境內Delta和Kappa變異病毒病例飆升，占2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例總數近17%。

路透社報導，義大利高等衛生研究院表示，最早在印度發現的Delta病毒逐漸成為主流。

義大利高等衛生研究院表示，根據截至6月21日的數據，「6月Kappa 和 Delta毒株病例占病例總數的比例，從5月的4.2%攀升至16.8%」。

義大利高等衛生研究院傳染病部門主任帕拉馬拉（Anna Teresa Palamara）表示：「我們的流行病學監視發現了快速演變的狀況，證實我們國家一如歐洲其他國家，Delta變異病毒正成為病例主流。」

義大利高等衛生研究院表示，最早在英國發現的Alpha變異病毒株仍是義大利最常見的毒株，占整體病例74.9%。

義大利自去年2月爆發疫情以來，累計死亡病例達12萬7380人，居歐洲地區第二高，僅次於英國，在全球則是第8高。目前通報感染病例累計達426萬例。

另外，義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）今天表示，隨著國內最後一個仍有夜間管制措施的地區28日解除宵禁，義大利全國將無宵禁。

史伯蘭沙發表聲明說，西北部山區的瓦萊達奧斯塔（Valle d'Aosta）6月28日起將和國內其他地區一樣，成為「白區」。

義大利政府本週稍早宣布，6月28日起，除了擁擠地點，不再強制民眾戶外配戴口罩。

史伯蘭沙在臉書中發文表示：「根據我剛簽署的命令，義大利週一（28日)起，全境都將是白區。這是令人鼓舞的結果，不過我們仍須謹慎小心。」