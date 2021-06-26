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Delta變異株入侵！台灣基進4點建議「成立聯防中心」：他當指揮官

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲印度Delta變異株入侵，屏東大舉消毒。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者柯振中／綜合報導

屏東出現印度Delta變異株，引起全台民眾驚慌。對此，台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜列出4點原因，建議中央讓高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，成立區域聯防中心，以發揮最大效能。

陳子瑜在臉書上表示，目前印度Delta變異株侵襲，除了屏東枋山個案以外，台南也有2名宮廟人員被匡列，為了整合醫療量能，中央應思考將高雄設立薇區域聯防中心，由陳其邁擔任南台指揮官，以發揮最大效能。

▼陳子瑜建議，由陳其邁擔任南台指揮官。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

陳子瑜一共舉出4點原因，分別如下：

一、有效化解苗栗京元電子群聚案的王必勝，目前支援北農群聚案，同時南北奔波，不但勞心勞力，也恐怕會無法專注應對兩地疫情。

二、高雄市長陳其邁在行政院副院長時，是科技防疫的擘畫者，也和中央流行指揮中心培養相當高的合作默契，溝通順暢無礙。

▼印度Delta變異株入侵，屏東全力防堵。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

三、陳其邁在這波本土疫情出現後，都和台南、屏東保持聯繫，討論跨縣市合作圍堵疫情的各種可能。

四、目前台灣面臨到雙北疫情依舊是全台疫情大宗，南台灣遭遇比英國變異株更有傳染力的印度變異株，藉由兵分二路設立防線，避免南北疫情匯集，造成更大威脅，是目前最重要的課題。

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