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祕魯祖孫確診當天「潘孟安喊+0」！當地人氣炸：縣府要不要道歉？

▲▼祕魯祖孫返台確診，潘孟安卻喊+0。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

▲祕魯祖孫返台確診，潘孟安卻喊+0。（圖／翻攝臉書／潘孟安）

記者柯振中／綜合報導

屏東出現12例Delta印度變異株，引起社會震驚，當時祕魯返台的祖孫也有連帶關係。不過，祕魯祖孫確診當天，在屏東枋山隔離，卻沒列入屏東病例，縣長潘孟安當時還在臉書喊話「持續+0」，造成許多人不滿。

有網友在PTT爆料，詢問「屏東縣府到底要不要出來道歉了」，他的父親是染疫計程車司機、案14,410的朋友，因此父親被匡列，目前正在隔離。

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父親這幾天打電話告訴他，司機確定感染變種病毒，甚至連身分證號都報出來，「既然現在確定，源頭就是祕魯返國祖孫，那屏東縣府到底要不要出來道歉了阿。」

▼屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

網友砲轟，明明14日就知道2例確診，還是從高風險地區返台，若有積極篩檢、疫調，是否能提早發現，這對祖孫有跟鄰居接觸，就能阻止後續感染。

網友說，結果縣府非但沒有積極處理，反而不將這2例算在屏東，縣長潘孟安還在臉書開心喊「+0」，慶祝端午節，完全沒提到「楓港居家隔離驗出兩例確診」。

▼屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

而當時指揮中心公布的結果，案13,332（阿嬤）、案13,333（孫子）6日從祕魯返台，持有搭機前3天採檢陰性報告，入境後自行居家檢疫，2人11日發燒、14日通報衛生局採檢、15日確診，而當天公布的數據當中，並沒有屏東確診的數據，台中則新增2起案例。

根據《中央社》報導，潘孟安25日表示，祕魯祖孫返台後，在枋山娘家居家檢疫，縣府致電關懷時，得知祖孫發燒，有請救護車送到醫院，14日確診後在負壓隔離房治療中。

不過，依據潘孟安臉書的消息，祕魯返台祖孫14日確診時，潘孟安在記者會上宣布，「端午節平安，屏東持續+0」，15日的貼文也沒有提到祕魯返台祖孫的相關消息。

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