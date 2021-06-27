別汙名化屏東！　潘孟安「深夜2個坦白」：耍嘴砲的閃一邊

▲潘孟安貼出雨夜中的屏東。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東出現印度變異株Delta，引發全台關注。對此，屏東縣長潘孟安26日深夜發文，提到兩個「坦白」。他也呼籲，請不要將屏東汙名化，「病毒，不管從哪裡來，都是致命的威脅，屏東的槍口就要對準掃盪，耍嘴砲的人請閃一邊去，不要妨礙水深火熱的戰士們挺進。」

潘孟安在臉書說，「屏東的土地不會長病毒，屏東的天空不會飄病毒，但境外印度Delta變種病毒既已滲入我們的地盤，就是我們的責任，必須窮盡一切辦法揪出它，消滅它。」

潘孟安指出，事實上，屏東自疫情升溫，始終以最高規格對戰，不只該做的防疫程序都如實進行，更不斷挺進運作，一直是採跨時、跨域、跨團隊的團體戰，「現值作戰期間，強敵壓境，請讓我們專注在滅毒上，強化各種作戰策略，避免戰線拉長擴大才是當務之急。」

▼屏東縣最新確診個案關係圖。（點圖可放大／記者陳崑福翻攝）



「舉凡民眾善意提醒的，我們都收到了，十分感激，團隊時時滾動修正中。」潘孟安寫道，坦白說，每個人都有個別需求，每個地區都有區域差異，每個時段疫情更有急遽變化，「我們無法將戰場live轉播，但，我們會以大局為重，專注在該做的事情上，前進的腳步，始終不曾停歇，這部分請大家不需擔心。」

潘孟安說，「我們的敵人是病毒，敵暗我明，且正步步逼近，無數戰士不分晝夜正在前線殺敵，謝謝篩檢團隊在雨水與汗水中的採檢」；物資宅配團隊的馬不停蹄發放；後援團隊檢討今天疫苗注射的推演；積極向中央爭取戰備疫苗，備妥作戰子彈，然後，他26日傍晚又趕到枋山，巡視最新狀況確認一切就定位，然後返回縣府，漏夜盤點各種疫調狀況與資源調度。

潘孟安指出，對抗病毒是以政府為核心，全民一起來，人人都是防疫不可或缺的一員，若無全民配合，一位民眾、一句虛話、一個舉動、一個疏忽…，都有可能成為讓水庫潰堤的破口，坦白講，這一場仗單靠防疫團隊的行政作為的力量不夠，全民都必須是共同體。

▼潘孟安呼籲，不要汙名化屏東。（圖／翻攝潘孟安臉書）

潘孟安強調，「沒有人想被病毒感染，沒有地方要讓病毒停留，網路的酸民也好，電視的名嘴也罷，請不要將屏東汙名化，我們正在作戰，鍵盤不能阻止疫情延燒，嘴砲不會讓病毒消失，這種網路獵巫是毫無意義的。」

潘孟安表示，病毒的進化無窮無盡，防疫的戰略首重大局，人心的良善才能阻止災難擴大，「夜深了，還有很多人正在前線，還有很多事等著我們，請各位保重，務必平安，我們繼續在火線作戰。」

中央流行疫情指揮中心26日表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，另6例基因定序比對中。

▲▼屏東縣政府全力防堵傳染鏈。（圖／記者陳崑福翻攝）

