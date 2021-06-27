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醫4字點破Delta變異株屏東擴散：要出動軍隊戒嚴才會守規定嗎

▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

Delta變異病毒攻入南台灣。（圖／屏東縣政府提供）

記者張靖榕／綜合報導

祕魯祖孫Delta變異病毒在南台灣擴散，對究竟如何傳播的討論仍熱，對此醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」認為，感染者就是通通心存僥倖，如今全島一日生活圈，抱著僥倖心態病毒隨時都會來到面前。粉專抨擊心存僥倖的人若還不怕傳播力極強的Delta變異病毒，「難道要直接出動軍隊戒嚴你才會乖乖守規定嗎？」

「MedPartner 美的好朋友」26日在粉專PO文，表示南部並沒有許多人想像中的安全，因為現在交通方便全島一日生活圈，「只要心存僥倖，病毒隨時都可以歡樂送到你面前啦！」粉專接著重述祕魯祖孫回國後居家隔離14天期間，病毒是如何擴散的，包括親戚和鄰居跑來串門子，結果都中鏢，「啊拎老師咧居家隔離不能出門不是叫你去探望他好嗎」，疫情至今因串門子感染的前例已經很多，如今卻還有人這樣做，「還在白目。」

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接著親戚、鄰居回家後傳染給同住者，當中還有一個是回家過端午節的孫子。之前因端午節返鄉人潮引起社會擔憂，並呼籲此時不返鄉是保護所有人，如今確診傳播鏈中就印證了疫情期間無重大理由返鄉，是不智之舉。

同住者案14409後來去搭白牌計程車，感染了司機，司機再經由一起泡茶用餐，分別感染給另外3名友人，當中也有一名是自北部返鄉。粉專氣得罵「不是叫你不要一起用餐，不要群聚泡茶嗎？」而白牌司機發病前除了在屏東活動，期間還2度到台南地區活動，應是去拜拜，「這時候你還去廟裡，結果兩位廟方人員現在還在居家隔離。」

在印度最先發現、傳播力強過英國Alpha變異株6倍的Delta變異病毒，如今已經進入到台灣，使全國防疫更形緊繃，對於危急時刻仍心存僥倖的人，粉專撂話「難道要直接出動軍隊戒嚴你才會乖乖守規定嗎？」

粉專指出不守規定的人會害管制必須更嚴格，如此下去更多店家會撐得愈辛苦，「你自己沒差，別人很有差啊！真的吐血…」

網友紛紛留言，「怎麼有這麼多耳根子硬的人」、「這種的你給他3＋30都不夠防」、「我們忍的要死，儘量不出門、不回南部老家，不是讓你們到處趴趴走的啊」、「以身試毒的典範」。

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