酒店無期限停業！幹部「小小」改當廚娘賣便當苦撐　一天收入曝

記者陳俊宏／綜合報導

配合政府防疫，全國的八大行業停業至今已長達一個多月。酒店幹部「小小」搖身一變成廚娘賣便當，但面對房租和家人的看護費，政府的紓困補助也只有1萬元，讓她感嘆真的快撐不下去。

《東森新聞》報導，「小小」展示自己的招牌菜番茄炒蛋，再放上色香味俱全配菜及香噴噴滷肉，就完成一個便當。她說，清晨5時半就要去市場買菜，買完回家大約7時多，備完料、烹煮約中午12時完成，客人的反應就是覺得很有媽媽的味道。

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▲▼小小以前是酒店幹部。（圖／東森新聞）

小小靦腆的笑容，沒有了平時華麗的裝扮，在疫情大爆發之前，擔任八大行業幹部，如今酒店因防疫遭勒令無限期停業，收入瞬間歸0，她想辦法在2坪大的租屋處，靠著廚藝貼補家用。

小小說，八大行業沒勞保，也沒有薪轉證明，所以她無法辦理任何貸款，也有想說不然就退租搬回家住，但解約拿不回2個月的押金。

▲▼小小現在變廚娘，烹亨、送餐都自己來。（圖／東森新聞）

租屋處沒抽油煙機，只能靠著兩支風扇把熱氣往外吹，小小為了付鬧區的房租、信用卡費，以及長者的看護費等大筆開銷，從八大幹部變廚娘，一份便當配上一碗湯，製作便當賣給身邊的人，自己收單送餐，平均每天淨賺700元，但有時生意比較不好，只能送給街友。

小小表示，有嘗試去找工作，但不是要有學歷就是要有證照，很多缺人公司都說等疫情穩定，才有辦法招人面試；許多同事還有自己帶的小姐，也有跟她說現在生活過不去、想借錢，「但是我真的無能為力，因為自己也沒辦法了。」

▼小小感嘆快撐不下去。（圖／東森新聞）

