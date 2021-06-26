入境台灣6／27「禁居檢」！檢疫所晚間20:00訂房網開放　1人2000

▲桃園機場。（圖／記者任以芳攝）



記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天宣布，為因應Delta變異株疫情，27日起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫，今晚8時也將開放集中檢疫所訂房，每人每晚2000元。

因應6月27日起，自COVID-19變異株「重點高風險7國（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）」等國入境者，一律公費到集中檢疫所進行14天檢疫。

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陳時中說，其餘國家入境的旅客，也一律禁止居家檢疫，必須自費入住防疫旅館或集中檢疫所，於今晚間8時開放訂房，每人每晚2000元。

指揮中心指出，目前全台有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日2000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

指揮中心說明，民眾入住之檢疫所地點須由指揮中心分派，房內皆有網路、電視等相關設備，入住民眾亦可使用自己的手機電話與外界聯繫；集中檢疫場所均有提供三餐，餐飲會於固定時間送到檢疫房間外，再由民眾自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

指揮中心提醒，集中檢疫所預定今日晚間8時開放訂房，有意自費入住民眾可至 「入境檢疫系統」網頁預約 ，預約者須於航班預計抵台48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼，作為入境登記使用。

▼入境檢疫系統。（圖／翻攝自入境檢疫系統）

