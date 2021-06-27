Delta接觸者「已散出去」　醫籲屏東升四級封城：停工！停止移動

▲枋山楓港老街空拍圖。（圖／東森新聞）



記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣枋山鄉出現印度Delta變異株，對此，萬芳醫院精神科醫生潘建志認為，屏東已開始發放物資，但只說要關店3天，恐怕不行，枋山楓港、善餘兩村要進入四級警戒、至少兩周全面封城，停工、禁止移動，「不能再堅守舊思維，要以面對全新病毒的態度，老方法不適用了。」

潘建志26日在臉書說，屏東秘魯祖孫帶來的Delta印度變種，比英國變種更讓人猝不及防，祖孫傳到白牌司機一家，只因居家隔離時，戴口罩倒垃圾點頭打招呼就感染；過去類似的案例也曾發生，但沒有後續。

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潘建志表示，現在Delta變種傳染力更強，R0值更高，境外返國居家隔離太容易造成破口，應該改為一律改為「集中檢疫」，不只7國，所有國家都要；匡列者居家隔離也不行，屏東群聚傳了四個家庭，在家裡感染的比外面的多。

▼屏東縣最新確診個案關係圖。（點圖可放大／記者陳崑福翻攝）



潘建志說，Delta變種家戶內傳染力更強，居家隔離，有人確診，住在一起的人都會染疫；要阻絕家庭傳染，宣導在家裏戴口罩清消太天真，只能使用方艙醫院，一有人確診就從家庭裡移出；方艙醫院在歐美已使用百年以上，這次新冠疫情也用，並不是中國獨有。

潘建志指出，Delta變種潛伏期更短，12天竟然可以傳遞4次，每一次只花3天，比過去認知5天快了許多；要搶在3天內匡列所有接觸個案非常困難，還來不及匡，已經散出去了。

潘建志認為，警戒等級提升有必要，屏東已開始發放物資，但只說要關店三天，恐怕不行，要進入四級警戒，停工、禁止移動；台灣目前接種疫苗的比率還是太低，要給全台灣施打疫苗的時間，屏東枋山鄉楓港、善餘兩村要進行至少兩周全面封城。

▲▼屏東今快篩作業。（圖／記者陳崑福翻攝）



潘建志表示，好幾個個案PCR的CT值偏高，Delta變種病毒載量比較高，指標司機CT值高到10；除了傳播力變強，重症率和住院率也會增加，南部醫療量能要趕快提升。

潘建志寫道，屏東過去一陣子零確診，現在只要PCR確診，應該預設就是Delta變種；PCR第一次採陰不夠，檢測要重覆進行，可能也需要高通量，池化PCR來縮短時間。

潘建志呼籲，不能再堅守舊思維，要以面對全新病毒的態度，老方法不適用了；一個半月前，指揮中心有人說最壞情形是一個月後1000例確診，結果超過1萬例。

對於屏東是否會升四級警戒，指揮中心指揮官陳時中26日回應，現在都在努力控制的情況，所以目前有相關地點停業措施（包括超商、超市、餐飲業、傳統市場等等），還有其他應變方案，「沒有所謂什麼準四級、四級，就是在三級以內加強管理、擴大匡列、積極篩檢，希望把疫情控制住。」

▲▼屏東縣政府全力防堵傳染鏈。（圖／記者陳崑福翻攝）

