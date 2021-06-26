　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義市「美甲美睫」營業禁令取消　搭配8措施：實聯制、梅花座...

▲嘉義市開放美甲美睫業者場所營運。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市開放美甲美睫業者場所營運。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府24日起取消美甲美睫業者的營業禁令，呼籲相關業者必須嚴格落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，務必做到滴水不漏，才能讓全體市民安心。嘉義市長黃敏惠表示，雖然中央沒有限制，但嘉義市的人口密度僅次於台北市，因而決定超前佈署，在2周前疫情嚴峻時刻公告暫停美甲美睫業者營業。24)日公告美甲美睫業者營業以後的防疫指引，呼籲業者與消費者都應該嚴格遵守落實，若消費者拒絕配合，店家也應該拒絕提供服務。

▲嘉義市開放美甲美睫業者場所營運。（圖／嘉義市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心日前宣布延長全國三級警戒至7月12日，嘉義市在上一波公告內容中明令美甲美睫業者為停業類別之一，因此讓許多店家認為「嘉義市太嚴格」。嘉義市政府建設處表示，防疫是對全民生命的保障，也是對市民的承諾，因為業者與民眾齊心防疫，「嘉玲」才有機會長住嘉義市。

建設處田長沛處長再次呼籲，美髮美容業者必須遵循8項規範，包括實聯制、體溫量測、手部消毒；採預約制，減少等候時間；從業人員全程配戴口罩、加戴個人防護裝備；座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制；應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用；營業場所禁止提供餐飲；消費者到店應配合防疫規範。

▲嘉義市開放美甲美睫業者場所營運。（圖／嘉義市政府提供）

消費者也必須配合店家的防疫規範，否則店家可拒絕提供服務，黃敏惠市長呼籲，只有大家防疫一條心，才能讓疫情盡快過去，恢復正常生活，迎來振興。

建設處表示，嘉義市美容美髮美睫美甲業者，有商業登記者將近650家，加上一些小型、沒登記者，總共約900家。

美髮美容業者防疫指引
1. 實聯制
2. 體溫量測
3. 手部消毒
4. 採預約制，減少等候時間
5. 從業人員全程配戴口罩，並加戴個人防護裝備
6. 座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制
7. 應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用
8. 營業場所禁止提供餐飲

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
Delta傳染力不是開玩笑的！　專家建議「口罩這樣戴」堪比N
每天靠30元過活…板橋7旬嬤推車拾荒等紅燈　竟遭騎士「比中指
莫德納來了！擴大接種對象至第八類　指揮中心：106萬劑7／1
804醫院30人染疫緊急停診14天　第二輪千人大篩檢結果出爐
童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝
取餐人潮塞爆！民眾批晶華造成群聚　現場畫面曝光
Delta強襲屏東！他揪出這些人「採檢都沒事？」　網全驚：說

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莫德納來了！擴大接種對象至第八類　指揮中心：106萬劑7／1開打

804醫院30人染疫緊急停診14天　第二輪千人大篩檢戰略曝

台電宣布中火擴建合法　中市府重申：先拆燃煤機才能增建燃氣機

離島班機大砍！他候補5天等不到機位回台　跪求總統：讓我回家

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

Delta強襲屏東！他揪出這些人「採檢都沒事？」　網全驚：說到重點了

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案大逆轉　妻子悲痛還原全程

嘉義市「美甲美睫」營業禁令取消　搭配8措施：實聯制、梅花座...

不斷更新／疫苗殘劑怎麼打？「各縣市懶人包」措施辦法一次看

政府官員、教師優先打疫苗！楊照批「世界奇觀」：政府黑箱作業

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

莫德納來了！擴大接種對象至第八類　指揮中心：106萬劑7／1開打

804醫院30人染疫緊急停診14天　第二輪千人大篩檢戰略曝

台電宣布中火擴建合法　中市府重申：先拆燃煤機才能增建燃氣機

離島班機大砍！他候補5天等不到機位回台　跪求總統：讓我回家

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

Delta強襲屏東！他揪出這些人「採檢都沒事？」　網全驚：說到重點了

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案大逆轉　妻子悲痛還原全程

嘉義市「美甲美睫」營業禁令取消　搭配8措施：實聯制、梅花座...

不斷更新／疫苗殘劑怎麼打？「各縣市懶人包」措施辦法一次看

政府官員、教師優先打疫苗！楊照批「世界奇觀」：政府黑箱作業

亂吃止痛藥！他暴肥5kg「腎功能剩50%」　醫嘆：這類藥傷腎肝心

綠色錶迎夏日　面盤波浪紋漾度假氣息

甄子丹收工暖曬全家福！照顧小18歲老婆「如女王」

每天靠30元過活…板橋7旬嬤推車拾荒等紅燈　竟遭騎士「比中指」

莫德納來了！擴大接種對象至第八類　指揮中心：106萬劑7／1開打

北市有疫調「不可能蓋牌」　黃珊珊曝法傳系統新增1功能處理北農案

柯文哲嘆中央開放疫苗殘劑施打天下大亂　「我實在快發瘋了」

文在寅睽違4年登《時代雜誌》！狂誇讚金正恩　慘遭打臉：殘忍弒兄

屁孩柴咬棉被「求陪玩」　下秒遭爸怒吼嚇歪秒變卒仔

食物也不屑！固執阿金「緊咬木棍」不進門　網笑：拿出誠意來

生活熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

再增13死！今本土病例+78

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

屏東運將染Delta！確診妻是「超商店長」

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

獨／高雄西服店慘了！衛生局怒查「假訊息」

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

即／潘孟安曝「祕魯祖孫外」：10本土也是Delta

快訊／今增78例本土「新北36例最多」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

再增13死！今本土病例+78

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

屏東運將染Delta！確診妻是「超商店長」

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

獨／高雄西服店慘了！衛生局怒查「假訊息」

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面