嘉義市「美甲美睫」營業禁令取消　搭配8措施：實聯制、梅花座...

▲嘉義市開放美甲美睫業者場所營運。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府24日起取消美甲美睫業者的營業禁令，呼籲相關業者必須嚴格落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，務必做到滴水不漏，才能讓全體市民安心。嘉義市長黃敏惠表示，雖然中央沒有限制，但嘉義市的人口密度僅次於台北市，因而決定超前佈署，在2周前疫情嚴峻時刻公告暫停美甲美睫業者營業。24)日公告美甲美睫業者營業以後的防疫指引，呼籲業者與消費者都應該嚴格遵守落實，若消費者拒絕配合，店家也應該拒絕提供服務。

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中央流行疫情指揮中心日前宣布延長全國三級警戒至7月12日，嘉義市在上一波公告內容中明令美甲美睫業者為停業類別之一，因此讓許多店家認為「嘉義市太嚴格」。嘉義市政府建設處表示，防疫是對全民生命的保障，也是對市民的承諾，因為業者與民眾齊心防疫，「嘉玲」才有機會長住嘉義市。

建設處田長沛處長再次呼籲，美髮美容業者必須遵循8項規範，包括實聯制、體溫量測、手部消毒；採預約制，減少等候時間；從業人員全程配戴口罩、加戴個人防護裝備；座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制；應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用；營業場所禁止提供餐飲；消費者到店應配合防疫規範。

消費者也必須配合店家的防疫規範，否則店家可拒絕提供服務，黃敏惠市長呼籲，只有大家防疫一條心，才能讓疫情盡快過去，恢復正常生活，迎來振興。

建設處表示，嘉義市美容美髮美睫美甲業者，有商業登記者將近650家，加上一些小型、沒登記者，總共約900家。

美髮美容業者防疫指引

1. 實聯制

2. 體溫量測

3. 手部消毒

4. 採預約制，減少等候時間

5. 從業人員全程配戴口罩，並加戴個人防護裝備

6. 座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制

7. 應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用

8. 營業場所禁止提供餐飲

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