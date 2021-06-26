Delta狂襲擋不住！以色列「剛除罩10天」又爆疫情　火速重頒口罩令

▲以色列的疫苗接種率已達 63%，距離群體免疫越來越靠近，讓民眾放鬆了警戒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著以色列完成接種的人數已超過全國人口50%，政府在6月15日宣布解除口罩令，但在短短的10天內，疫情又因印度變種病毒（Delta）入侵國土再度爆發，導致政府不得不重新強制民眾戴口罩。

綜合BBC與《以色列時報》報導，受到印度變種病毒（Delta）影響，原本新增確診數已歸零的以色列，近4天來的新增確診病例連破3位數，其中24日的確診人數更直線飆升至227人，導致政府不得不在25日，重新實施室內強制戴口罩的防疫措施。

▲受印度變種病毒影響，以色列的確診數再次飆回3位數，政府只好重新頒布口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

衛生部宣布，除了待在家中的時間外，民眾在所有的室內場所中，只要現場有2人以上都必須戴口罩，7歲以下的未成年人、因殘疾不能戴口罩的殘障人士、進行體育活動的人則可不受此規定限制。衛生部也建議，民眾在室外進行群眾集會時也應戴口罩。

疫情大流行應對小組長官艾許(Nachman Ash)表示，以色列近來新增病例增加，可能與具有高傳染力印度變種病毒（Delta）有關，由於擔心爆發新一波疫情，以色列的機場將擴大入境採檢，並暫緩開放外國遊客入境。

►印度神童預言又成真！ 以色列總理：新冠疫情在國內重新爆發

►Delta變種強襲以色列！ 50%確診者「打過疫苗」也中鏢

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast