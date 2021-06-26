變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

▲ 印度第二波疫情慘絕人寰，專家不斷警告爆發第三波的可能性。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，傳染力極強的Delta變種病毒變異出新的Delta+（Delta Plus）毒株，已在全球12國現蹤，引發憂慮。印度截至25日已在12個邦發現51起感染Delta+變種的個案，日前將其升級為「高關注變異株」（VOC）。

《印度斯坦時報》報導，印度國家疾病控制中心主任辛格（Sujeet Singh）25日宣布，過去3個月來發現51起Delta+變種病例，目前無法稱病例呈上升趨勢。印度醫學研究委員會（ICMR）總幹事巴加瓦（Balram Bhargava​）表示，包括美國、英國、葡萄牙、中國、日本、俄羅斯及瑞士等12個國家也出現相關個案。

根據《新德里電視台》，印度23日表示，此一新變種已被納入VOC，傳播力可能更強，與肺細胞結合的能力、對單株抗體治療的抗藥性也可能更高，呼籲出現病例的地方當局立即採取遏止措施。印度國家病毒學會（NIV）及ICMR正進行病毒培養，測試Delta+變種對現有疫苗抗藥性。

Delta變異株（B.1.617.2）掀起印度令人震驚的第二波疫情，極具攻擊性。Delta+變異株（B.1.617.2.1）特徵為刺突蛋白K417N突變，刺突蛋白有助於病毒感染人類細胞，K417N則與免疫​逃脫反應（immune escape）有關，可能使病毒更具抵抗疫苗或藥物的能力。

但印度衛生部指出，Delta+變異株的免疫​逃脫能力、重症率及傳播力尚在監測中。印度基因與綜合生物研究所（CSIR-IGIB）主任阿加渥（Anurag Agarwal）說明，目前沒有證據顯示Delta+會掀起第三波爆發。

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