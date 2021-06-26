快訊／侯友宜：新北屠宰場523人快篩　PCR確診再爆19例！

記者羅婉庭／新北報導

新北市最大禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」就爆出移工群聚染疫事件。對此，新北市長侯友宜指出，篩檢523人，21個快篩陽，有19名PCR確診，包括2名本國籍，17名外籍移工。

侯友宜表示，19名診者已經移至集中檢疫所，剩餘78名移工都已匡列，今日完成一人一室居家隔離。他也強調，雇主未落實防疫措施,重罰30萬元，移送勞動部廢聘備許可。仲介未善盡受任事務.重罰30萬元，移送勞動部停業或撤銷許可。

▼新北疫情0626。（圖／翻攝直播，下同）

至於快篩及疫苗接種時間，侯友宜說，新北果菜市場於6/23、新北家禽合作社於6/25下午、新北肉品市場在6/26(六)上午進行、三重漁市場於6/28(一)上午進行。

據了解，新北禽6/24晚間因3名越南籍移工表示身體不適就醫，2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局昨日已進行匡列並收治檢疫所，並未上工，今日得知該名移工PCR陽性。

勞工局表示，昨夜已掌握消息，接觸者已停止上工，今日上午已協助安排23名移工完成篩檢，目前得知5位快篩陽、18位快篩陰性。5位快篩陽性移工，衛生局將直接收治至檢疫所、餘18位快篩陰性，公司下午安排居家隔離。

另據農業局動保處回報，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。早上動保處已至新北禽再次進行大清消，下午配合仲介協助進行宿舍清消。後續相關停工作業，動保處將依相關防疫指引進行處置。

