義消未列優先接種名單！指揮中心釋疑：從事第一線救護比例不高

記者崔至雲／台北報導

本土疫情持續延燒，變種病毒也來勢洶洶，不少民眾提供防疫物資給第一線消防防疫人。指揮中心副指揮官陳宗彥說明，目前提供給義消人員的外科口罩、N95口罩、防水隔離衣、防護衣跟護目鏡等都是30天以上的戰備量，指揮中心提供的品質都沒問題，也特別請各縣市消防局盡量使用指揮中心提供的物資，避免用到有問題的物品。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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近期有發生義消確診事件，外界關心警消是否會列在疫苗優先順序？副指揮官陳宗彥說，警消工作要打火，又有救護工作， 列優先施打對象是因為他們要做第一線救護工作，至於義消部分，協助第一線救護部分比較沒那麼高，絕大部分是救災或消防，有請消防署整理各縣市名單，現在要重新盤點。

▼消防體系防疫物資盤點 。（圖／指揮中心提供／點圖可放大）

另外，近兩日有提到消防人員防疫物資有瑕疵，陳宗彥說，指揮中心在這次疫情爆發時有分階段供應物資，分別於5/25額外撥付1萬6860片N95口罩跟1萬6860件隔離衣，6/3再次撥發30天儲備量，包含N95口罩跟隔離衣提供地方消防局使用，之後也分別在6/11跟6/22再去做撥付。

陳宗彥指出，現在各縣市的外科口罩、N95、防水隔離衣、防護衣跟護目鏡等都是30天戰備量超過，指揮中心提供的品質都沒問題，使用上也請各縣市消防局用指揮中心核撥的物資所使用，避免用到有問題的物品。

