林右昌也「逆時中」批殘劑政策　讓人誤認可「打到飽」造成困擾

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對中央疫情指揮中心昨（25日）表示，開放18歲以上民眾預約施打「殘劑」，基隆市長林右昌表示，這樣讓民眾誤以為「可以打到飽」，已造成地方政府很大的誤解及困擾。

林右昌指出，有關「疫苗殘劑」預約施打作業，基隆殘劑數量其實非常少，依照中央CDC原本規定的第8、9、10類人員造冊後，優先候補施打的方式就很順利，中央CDC宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑，很容易造成民眾誤解。

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林右昌表示，疫苗施打殘劑，民眾誤以為殘劑很多，很容易就可以打的到，實際上在基隆進行疫苗施打，不太會有殘劑，施打點，最後剩下1瓶只剩3劑，最多剩4劑，原中央就有規定，第8、9、10類列冊人員優先候補施打，所以每個施打最多，1天只不過就是3劑至4劑，那樣子會讓很多18歲民眾誤以為殘劑很多，可以打到飽，會造成民眾很大的誤解。

林右昌說，甚至有民眾誤會75歲以上長者沒施打完的，可以由民眾預約候補施打，這已造成民眾的誤解跟地方政府的困擾，以為只要預約就可以打得到殘劑，會把該狀況向中央反應。

目前基隆仍以原有指示列冊對象候補施打，公費疫苗接種對象順序中，所謂第8、9、10類人，第8類是感染後產生嚴重併發症或導致死亡65歲到74歲的長者，第9類可能增加感染疾病，嚴重風險19歲到64歲具亦導致嚴重疾病之高風險疾病者以及罕見疾病及重大傷病者；第10類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50歲到64歲的成人。

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