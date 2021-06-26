「吐血奶女嬰」解剖驚見肺炎　高大成鐵口：100%不是AZ造成

▲蘇女拿出昔日與孩子老公的合照，哽咽表示孩子沒有先天性疾病，一直都很檢康。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

雲林縣日前一位接種AZ疫苗後的媽媽，晚上餵母乳結果女兒發生吐奶泡猝死，法醫解剖後發現女嬰有呼吸道感染、肺炎等狀況，不過確切死因仍須等待鑑定報告出爐。對此法醫高大成日前就曾表示，100%不可能是疫苗造成。

女嬰蘇姓母親在21日接種AZ疫苗，當晚依平常餵母奶，女嬰當日及喝奶前後均無異狀，喝飽後也安穩睡覺，不料，待半夜起身查看時竟發現，女嬰呈現嘴邊滲出溢奶夾雜血水，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，原本健康活潑女兒猝死，事發突然讓家屬悲痛不已，質疑與疫苗接種有關。

▲法醫高大成直言，雲林女嬰猝死與疫苗無關。（圖／民眾提供）

雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，法醫研究所今天下午解剖女嬰，初步研判死亡原因為呼吸道感染和肺炎，並經快篩確認陰性，已將採集檢體送驗，確切死因尚待詳細的解剖鑑定報告結果。

法醫高大成在22日時就曾提到，AZ疫苗是將製造病毒表面棘狀蛋白的DNA放入無毒性的腺病毒中，最後送到人體細胞，誘發免疫反應，而這個案例，就算疫苗有能力經過母乳，餵食給小寶寶，但因為嬰兒免疫力差，也不可能引起過敏反應，推斷可能是溢奶造成的窒息，或是有先天性疾病成造成寶寶死亡。